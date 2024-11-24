أم قاتلة وطفلة رضيعة في القمامة.. كشف ملابسات جريمة بشعة

وقالت إن "أم الرضيعة اعترفت بارتكابها جريمة قتل الطفلة التي عثر على جثتها ملقاة وسط القمامة".وبحسب فقد قالت إن "المشاكل الأسرية" هي التي دفعتها لارتكاب هذا الفعل".ووفقا لنتائج التشريح، فإن "الرضيعة توفيت نتيجة صدمة قوية، حيث أصيبت بإصابة قوية في المخ بالإضافة إلى كسور متعددة في العظام، بحسب ما ذكرت الأنباء الألمانية".وكان أحد العاملين في العيادة قد أبلغ عن "اختفاء رضيعة من جناح الرضع المبتسرين الخميس الماضي، ثم بدأت عملية بحث واسعة النطاق دون التوصل لنتيجة".وقامت بتوسيع نطاق البحث إلى خارج أراضي المستشفى بعد استجواب الأم البالغة من العمر 30 عاماـ والتي تم القبض عليها بصفتها مشتبه بها عندما تم العثور على جثة الرضيعة في القمامة.