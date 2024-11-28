فيديو طريف.. سيدة مصرية تبلغ عن زوجها دفاعا عن سعد الصغير

وقالت في منتشر لها على السوشيال ميديا: "حرام سعد يتحبس 3 سنين وهو بيساعد الناس الغلابة وبيسدد ديونهم هو ميستحملش المدة دي كلها جوزي أهو بيشرب حشيش، محدش ياخده ليه؟ احنا ساكنين في الحجاز، عايز يجي ياخده احنا موجودين".



وأضافت: "سعد راجل محترم وبيساعد الناس الغلابة، فكّوا سعد وخدوا الراجل قاعد بيشرب دا".

يذكر أنه حكم في يوم الاثنين بالسجن المشدد 3 سنوات على المطرب الشعبي سعد الصغير، بعد إدانته بحيازة المخدرات.وظهر سعد الصغير داخل القفص ممسكا مسبحة وظل يسبّح ويدعو، ويبدو على وجهه التوتر والقلق، كما ظهر بجانبه نجله، وحضر عدد من أفراد أسرته، وكذلك الراقصة برلتني عامر.وسرد القاضي التقرير الطبي الوارد من مصلحة الطب الشرعي، والذي أكد إصابة المطرب الشعبي بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما يستدعي تناوله لعقار الترامادول، ليسأل دفاع سعد الصغير المحامي طارق جميل سعيد عن براءة موكله من تهمة تعاطي المواد المخدرة بعد وصول التقرير.وقال القاضي للمحامي إن هناك تهمة أخرى للمطرب سعد الصغير، وهي حيازة المواد المخدرة، ليرد المحامي، بأنه قدم للمحكمة فيديوهات تؤكد براءة موكله من تهمة حيازة المواد المخدرة، وأن المضبوطات كانت على سبيل الهدية.