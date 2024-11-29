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أبل تستعد لإطلاق "ماك بوك إير" الجديد
منوعات
2024-11-29 | 02:38
Alsumaria Tv
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250 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
تعتزم شركة "أبل" إطلاق طرازات جديدة من أجهزة "MacBook Air" مزودة بشريحة "M4" في أوائل عام 2025، ومن المرّجح أن تتميز بذاكرة وصول عشوائي محسنة، وكاميرا 12 ميجا بكسل في مركز التصوير.
وسيشتمل جهاز "MacBook Air M4" على كاميرا 12 ميجا بكسل في المنتصف، مع دعم "Desk View"، لتحل محل كاميرا "FaceTime HD" الحالية بدقة 1080 بكسل، وتلبي احتياجات الإنتاجية الحديثة.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع طرح تحديثات على "Mac Studio" و"Mac Pro"، بما في ذلك معالجات قوية وخيارات اتصال محسنة.
تحسينات داخلية
ومن المتوقع أن تظهر الأجهزة لأول مرة بين كانون الأول، ومارس/ أيار من العام المقبل، مع التركيز بشكل أساسي على التحسينات الداخلية بدلاً من التغييرات الرئيسية في التصميم.
وبعد إصدار جهاز "MacBook Air M4"، من المتوقع أن يتحوّل انتباه "أبل" نحو تحديث مجموعة أجهزة سطح المكتب عالية الأداء، بما في ذلك "Mac Studio" و"Mac Pro".
وتشير التقارير إلى أن "Mac Studio" الجديد، الذي كان من المتوقع أن يتم إطلاقه في أوائل عام 2025، سيُطلق بدلاً من ذلك بين آذار، حزيران.
ومن المرجّح أن يتميز "Mac Studio" إما بمعالجات "M4 Ultra" أو "M4 Max"، مما يعِد برفع مستوى الأداء بشكل كبير. بالإضافة إلى منافذ "Thunderbolt 5"، مما يوفر معدلات نقل بيانات أسرع واتصالًا محسنًا، وهو مثالي للمحترفين الذين يحتاجون إلى أداء من الدرجة الأولى.
وفي وقت لاحق من العام، من المتوقع أن تكشف "أبل" عن جهاز "Mac Pro" المحدث، الذي سيعتمد على شريحة "M4 Ultra"، ومن المتوقع أيضًا أن يدعم الجهاز ما يصل إلى 512 غيغابايت من الذاكرة الموحدة، وهي زيادة كبيرة عن الحد الأقصى الحالي البالغ 192 غيغابايت.
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