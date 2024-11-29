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يوتيوب يعلن تحديث علامة التبويب AI لهذا السبب
منوعات
2024-11-29 | 10:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
289 مشاهدة
يعمل موقع
يوتيوب
لبث الفيديو على
تحسين
علامة التبويب AI Inspiration Tab لمنح المبدعين خيارات أكثر إبداعًا، حيث يتضمن هذا مساعدتهم على توليد أفكار وعناوين وصور مصغرة أفضل.
ووفقا لما ذكره موقع "digital information world"، تم طرح علامة التبويب AI Inspiration Tab لأول مرة للمبدعين لفهم من هو جمهورهم وكيف يمكنهم
تحسين
المحتوى.
أظهر أحدث عرض توضيحي، أن
الشركة
تعمل على أفضل ميزات
الذكاء الاصطناعي
التي ستأتي في وقت مبكر من الشهرين المقبلين، وفي حين اعتُبرت في البداية أفضل أداة بحث موجودة، يمكننا الآن تأكيد أنها تتعلق أكثر بمساعدة المبدعين في تسليط الضوء على اهتمامات الجمهور وأي فجوات داخل محتواهم.
وفقًا لجوجل، تم إنشاء أحدث مجموعة من الميزات لتحسين الإبداع وتبسيط المحتوى، حيث سيكون هناك خمس أفكار مخصصة لقناة المبدع في علامة التبويب Inspiration Tab الجديدة هذه.
تتضمن كل فكرة صورًا مصغرة وملخصات وعناوين وما قد يكون اهتمام الجمهور المستهدف، وبهذه الطريقة، يمكنهم رؤية مدى توازن المحتوى للجمهور.
يمكن للمستخدمين إضافة مدخلات لموضوعات مثل مطالبات النص وسيأتي
الذكاء الاصطناعي
بأفكار بناءً على الطلب، ويمكنك حتى تخصيص الأفكار من خلال المرور عبر زوايا مختلفة في هذا المجال.
يمكنهم تحديد الزوايا المقترحة أو إضافة أي مطالبات على طول الطريق أيضًا، فإنه يوفر أيضًا أفضل الخيارات للتراجع وإعادة العمل حتى لا يستخدم المستخدمون أي محتوى في هذه العملية.
يمكن للمستخدمين الوصول إلى الخطوط العريضة وكذلك الصور المصغرة داخل Playground، وهذا هو المكان الذي سيطرح فيه
الذكاء الاصطناعي
اقتراحات لنقاط نقاش مختلفة.
يمكنك حتى تغيير الخطوط العريضة بالكامل التي تركز على أقسام معينة، وتتضمن بعض الخيارات المتاحة العناوين والصور المصغرة والمزيد، ويمكن تنزيل الصور لخلفيات مختلفة أو تعديلها لتحسين التصور قبل نشرها.
لتلخيص ذلك، فإن علامة التبويب الجديدة للإلهام هي علامة تبويب الاتجاهات الجديدة التي كانت تسمى سابقًا علامة تبويب البحث.
وستكون المحور الرئيسي حيث يتم استخدام
الذكاء الاصطناعي
لتوليد أفكار للتصميمات والمفاهيم والخطوط العريضة وحتى الصور المصغرة.
تأمل شركة
يوتيوب
في توفير كافة الميزات خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولم تتوفر جميع الميزات للجميع بعد، لكن
الشركة
تأمل في الحصول على ردود الفعل والتخطيط لإطلاقها عالميًا.
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