سويسرا.. باحثون يختبرون نموذج ذكاء اصطناعي يتلقى أسئلة دينية

وقال عالم لاهوت في الكنيسة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، إن الفكرة كانت للاعتراف بأهمية المتزايدة في حياة البشر، حتى عندما يتعلق الأمر بالدين، واستكشاف حدود ثقة الإنسان في الآلة.وبعد انتهاء عرض "الإله في الآلة" في كنيسة بطرس الذي بدأ في أواخر أغسطس (آب)، تم تفريغ نحو 900 محادثة من الزوار بشكل مجهّل.وقال القائمون على المشروع إنه كان ناجحاً إلى حد كبير، مؤكدين: "غالباً ما خرج الزوار متأثرين أو يفكرون بشكل عميق، ووجدوا أن نموذج سهل الاستخدام".وشجعت لافتة صغيرة الزوار على الدخول والاعتراف، وأضاء ضوء للإشارة إلى دور الزائر في التحدث، وأضاء ضوء أحمر عندما كان على الشاشة الأخرى يرد.وغالباً ما كان يمر بعض الوقت قبل الحصول على الرد، وهو دليل على التعقيدات التقنية. بعد الخروج، ملأ نحو 300 استبيانات ساهمت في التقرير.وقال فيليب هاسلباور، متخصص تكنولوجيا المعلومات في جامعة «لوسيرن» للعلوم التطبيقية والفنون الذي عمل على الجانب التقني للمشروع، إن المسؤول عن أداء دور "يسوع" وتوليد الردود كان "تشات جي بي تي 4 أو" واستخدمت نسخة مفتوحة المصدر من تطبيق "ويسبر" للتعرف على الكلام.وأضاف هاسلباور: "استخدمنا تطبيقاً توليدياً للفيديو بالذكاء الاصطناعي من شركة (هايجين) لإنتاج الصوت والفيديو من شخص حقيقي".وتراوحت أسئلة الزوار حول العديد من المواضيع، بما في ذلك الحب والحياة بعد الموت ومشاعر الوحدة والحرب والمعاناة في العالم، بالإضافة إلى قضايا شائكة مثل حالات الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية وموقفها من المثلية الجنسية.وكان نحو ثلث الزوار يتحدثون الألمانية، لكن تطبيق الذي يتحدث نحو 100 لغة، أجرى محادثات بلغات مثل الصينية والإنجليزية والفرنسية والمجرية والإيطالية والروسية والإسبانية.وقال ماركو شميت، عالم اللاهوت في الكنيسة الذي قاد المشروع: "بالنسبة للناس كان واضحاً أنه كمبيوتر، كان واضحاً أنه لم يكن اعترافاً دينياً".وأضاف: "لم يكن مبرمجاً لمنح الغفران أو قيادة الصلوات. في النهاية، كانت مجرد محادثة".وتعمل بوتات الدردشة مثل "تشات جي بي تي" بواسطة نماذج خوارزمية تم تدريبها على مجموعات ضخمة من النصوص وبيانات أخرى لمحاكاة الكلام وتوليد ردود تبدو فريدة وإنسانية.وقال هاسلباور: "إذا قرأت التعليقات على الإنترنت حول المشروع، فبعضها سلبي جداً، وهو أمر مخيف".وقال كينيث كوكير، صحافي ومؤلف وخبير في مجموعة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تُدعى "الذكاء الاصطناعي والإيمان"، إنه إذا ساعد تطبيق الناس على الاتصال بشكل أعمق بأنفسهم والعالم، فإنه يجب أن يكون شيئاً جيداً.وأعرب كوكير عن قلقه من أن الاعتماد على هذه التكنولوجيا قد يبعد الأفراد عن أكثر التجارب الروحية عمقاً.