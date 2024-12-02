علامات على الأنف تشير إلى إصابتك بأمراض خطيرة.. هل تعرفها

يعد الأنف جزءًا هامًا من الجسم، ورغم كونه عضوًا بارزًا في الوجه، فإنه غالبًا ما يتم تجاهله بسبب ما يُعرف بـ"الانتباه الانتقائي اللاواعي" الذي يجعل أدمغتنا تقلل التركيز عليه.لكن، وفقًا لموقع (Science Alert)، يمكن للانف ان يكون مؤشرا واضحاً لبعض المشكلات الخطيرة التي قد تؤثر على الجلد وأعضاء داخلية أخرى، ومن بين هذه المشكلات:1.الشائع، المعروف طبيًا بـ"العُدّ الشائع"، يُعتبر من أكثر المشكلات الجلدية التي تؤثر على الأنف. يحدث نتيجة انسداد الغدد الدهنية التي تفرز زيوتًا وقائية، ما يؤدي إلى ظهور:-الرؤوس السوداء.-الرؤوس البيضاء.-بثور ملتهبة مليئة بالصديد.في الحالات الشديدة، قد تترك هذه البثور ندبات دائمة إذا لم تُعالج بشكل صحيح.2. العد الورديالعُدّ الوردي هو حالة جلدية التهابية تُسبب في:-احمرار الأنف والخدين.-ظهور أوعية دموية رفيعة تحت الجلد.-بثور شبيهة بحب الشباب.وفي مراحل متقدمة، قد يؤدي العُدّ الوردي إلى تضخم أنسجة الأنف في حالة تُعرف بـ"تضخم الأنف". هذه الحالة ترتبط بأمراض مزمنة مثل:-ارتفاع ضغط الدم.-الكوليسترول.-السكري.-التهاب المفاصل الروماتويدي.3. الساركويد والذئبةإن الساركويد مرض التهابي يظهر أحيانًا على الأنف كطفح جلدي أرجواني يُعرف بـ"لذع الذئبة"، رغم عدم ارتباطه المباشر بالذئبة الحمراء.أما الذئبة الحمراء: تُسمى "المقلد الكبير" لتشابه أعراضها مع أمراض أخرى، وتظهر على الأنف والخدين بشكل طفح جلدي يُشبه الفراشة.4. متلازمة التغذية الثلاثيةهذه المتلازمة النادرة تحدث نتيجة تلف العصب الثلاثي، مما يؤدي إلى:-تغيرات حسية في الجلد حول فتحتي الأنف.-حكة شديدة تُسبب تقرحات جلدية نتيجة الخدش المتكرر.أخيراً، لا بد من فحص الأنف بانتظام؛ إذ يمكن أن يكون نافذة لصحتنا العامة، لذلك، ينصح الخبراء بمراقبة أي تغييرات تظهر عليه، مثل الطفح الجلدي أو الاحمرار غير المعتاد، واستشارة طبيب مختص فورًا حال ظهور أي عرض.