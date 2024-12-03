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سكتة قلبيّة تُنهي حياة الممثل الكوري بارك مين-جي
منوعات
2024-12-03 | 03:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,010 مشاهدة
توفي الممثل الكوري بارك مين-جي Park Min Jae عن عمر يناهز 32 عامًا، إثر سكتة قلبيّة مفاجئة أثناء رحلته إلى
الصين
وذلك في في 29 تشرين الثاني.
كشف موقع "Xports News" الكوري الجنوبي في 2 كانون الاوّل ، أنّ الممثل الكوري بارك مين-جي Park Min Jae توفي نتيجة سكتة قلبية مفاجئة في 29 تشرين الثاني أثناء سفره إلى
الصين
.
وأكّدت
وكالة
"بيغ تايتل" خبر وفاته في بيان نشرته في نفس اليوم. وقالت في البيان: "الممثل الجميل الّذي أحب التمثيل وكان دائمًا يقدم أفضل ما لديه، بارك مين-جي، رحل إلى السماء".
وأضافت: "لن نتمكن من رؤية تمثيله بعد الآن، ولكننا سنتذكره دائمًا بفخر".
وفي السياق عينه، أكّدت الوكالة أنّ الممثل الكوري لم يعاني قطّ من أي مشاكل صحيّة وكان يتمتّع بصحّة جيّدة قبل سفره إلى الصّين.
وبحسب وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، فقد شارك بارك في مسلسلات درامية مثل "السيد لي" (2021)، "النساء الصغيرات" (2022)، "سناب وسبارك" (2023 إلى 2024)، و "حرب كوريا-خيتان" (2023 إلى 2024).
ونشر شقيقه الأصغر، بارك جاي-هيونغ، تكريمًا له عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 2 كانون الاوّل.
وقال: "أخونا العزيز قد رقد بسلام." وأضاف: "آمل أن يأتي المزيد من الناس لتوديعه. ويرجى تفهم أنّنا لن نتمكن من التواصل مع الجميع بشكل فردي."
وسيُقام الموكب الجنائزي لبارك مين-جي Park Min Jae في قاعة الجنازات بمستشفى جامعة إيوها للنساء في سيول، على أن تُقام الجنازة في 4 كانون الاوّل.
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