سكتة قلبيّة تُنهي حياة الممثل الكوري بارك مين-جي

كشف موقع "Xports News" الكوري الجنوبي في 2 كانون الاوّل ، أنّ الممثل الكوري بارك مين-جي Park Min Jae توفي نتيجة سكتة قلبية مفاجئة في 29 تشرين الثاني أثناء سفره إلى .وأكّدت "بيغ تايتل" خبر وفاته في بيان نشرته في نفس اليوم. وقالت في البيان: "الممثل الجميل الّذي أحب التمثيل وكان دائمًا يقدم أفضل ما لديه، بارك مين-جي، رحل إلى السماء".وأضافت: "لن نتمكن من رؤية تمثيله بعد الآن، ولكننا سنتذكره دائمًا بفخر".وفي السياق عينه، أكّدت الوكالة أنّ الممثل الكوري لم يعاني قطّ من أي مشاكل صحيّة وكان يتمتّع بصحّة جيّدة قبل سفره إلى الصّين.وبحسب وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، فقد شارك بارك في مسلسلات درامية مثل "السيد لي" (2021)، "النساء الصغيرات" (2022)، "سناب وسبارك" (2023 إلى 2024)، و "حرب كوريا-خيتان" (2023 إلى 2024).ونشر شقيقه الأصغر، بارك جاي-هيونغ، تكريمًا له عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 2 كانون الاوّل.