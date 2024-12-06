الأبراج تحت الأضواء: أسبوع مليء بالفرص والتغييرات الإيجابية!

تتوقّع الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 7 كانون الاوّل حتّى 13 كانون الاوّل، مجموعة من الأحداث الفلكية المهمة التي ستؤثر بطرق متنوعة على الأبراج. ويتميّز هذا الاسبوع بطابع من الايجابيّة والفرج بعد فترة من الاحداث السلبيّة.





أمّا الثاني، فهو لمواليد الجوزاء والعذراء والقوس والحوت، ويتعلّق بعودة كوكب زحل الى سيره المباشر في الحوت. فترتاح هذه الاخيرة من الافكار السوداء وتتحرر من القيود وتنعم بالطاقة والنشاط. تستهلّ الخبير الفلكية جاكلين عقيقي، سلسلة توقعاتها الفلكية لهذا الاسبوع بالخبر الابرز، وهو انتقال كوكب الزهرة من الى الدلو ليشكل مثلثات فلكية هوائية جيّدة جدًّا بين المشتري من الجوزاء وبلوتون في برج الدلو فتتحسن العاطفية والمالية لكل من مواليد الجوزاء والدلو. وهذا ما يفتح ينعكس إيجابًا على هذه الابراج حيث تفتح أمامهم أبواب والراحة. كما تتحقق جلّ أمانيهم ويتمتعون بكاريزما عالية.أمّا الثاني، فهو لمواليد الجوزاء والعذراء والقوس والحوت، ويتعلّق بعودة كوكب زحل الى سيره المباشر في الحوت. فترتاح هذه الاخيرة من الافكار السوداء وتتحرر من القيود وتنعم بالطاقة والنشاط.

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بالنّسبة إلى حركة القمر بين السبت والاثنين، يكون القمر في الحوت في مربع مع الشمس وعطارد المتراجع فيُؤمن الارتياح والسعادة والمكاسب المعنوية لكل من مواليد السرطان العقرب والحوت. أمّا نهاري الثلاثاء والاربعاء، فيكون القمر في الحمل، مشكّلًا مثلثًّا فلكيًّا ناريًّا مع الشمس من القوس حاملًا معه كل الارباح والحظوظ لمواليد الحمل الاسد والقوس. نهاري الاحد والاثنين، ينتقل القمر الى الثور، ممّا يجعل مواليد الابراج الترابية تستلم عملًا جديدًا أو تنطلق في ورشة عمل. تابعوا جاكلين عقيقي علىبالنّسبة إلى حركة القمر بين السبت والاثنين، يكون القمر في الحوت في مربع مع الشمس وعطارد المتراجع فيُؤمن الارتياح والسعادة والمكاسب المعنوية لكل من مواليد السرطان العقرب والحوت. أمّا نهاري الثلاثاء والاربعاء، فيكون القمر في الحمل، مشكّلًا مثلثًّا فلكيًّا ناريًّا مع الشمس من القوس حاملًا معه كل الارباح والحظوظ لمواليد الحمل الاسد والقوس. نهاري الاحد والاثنين، ينتقل القمر الى الثور، ممّا يجعل مواليد الابراج الترابية تستلم عملًا جديدًا أو تنطلق في ورشة عمل.









فيما يخصّ حركة الكواكب فهي على الشكل التالي:

- الشمس وعطارد في القوس

- المشتري في الجوزاء

- الزهرة وبلوتون الى الدلو

- زحل ونبتون في الحوت

- اورانوس في الثور