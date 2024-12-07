اطعمة تحصن جسمك خلال الشتاء.. واجتنب هذه

أفضل الأطعمة لتعزيز المناعة1. سمك السلمونتوصي اختصاصية التغذية كايلا فاريل بتناول الأسماك الدهنية، مثل السلمون، الغنية بأحماض أوميغا-3 التي تساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز مناعة الجسم.2. الزبادي اليونانييفضل الزبادي اليوناني العادي دون سكريات مضافة. يحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تدعم صحة الأمعاء، ما يساهم في الهضم، تقليل الالتهابات، وتعزيز المناعة.3. الحمضياتمثل البرتقال، الليمون، والغريب فروت، التي تحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة لدعم المناعة. يفضل تناول الفواكه كاملة للاستفادة من الألياف.4. الكركممصدر للكركمين، وهو مركب مضاد للالتهابات يساعد في مكافحة العدوى. يُفضل تناوله مع الفلفل الأسود لتعزيز الامتصاص.5. مصادر البروتينمثل لحم البقر، المأكولات البحرية، والبيض، لاحتوائها على الزنك الضروري لوظيفة المناعة.6. الثوم الطازجمعروف بفوائده المناعية وقدرته على مكافحة الفيروسات والالتهابات.7. الزنجبيل الطازجله خصائص مضادة للالتهابات ومضادات أكسدة، وفعال في تهدئة اضطرابات المعدة والغثيان.8. الشاي الأخضرغني بمضادات الأكسدة (الكاتيكين) التي تحمي الخلايا وتعزز المناعة، كما يحتوي على حمض "L-theanine" المفيد لجهاز المناعة.9. البروكليمصدر غني بفيتامينات C وK، ويُفضل طهيه بالبخار للحصول على فوائد إضافية.10. الفلفل الحلوغني بفيتامينات A وC، ومضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة.الأطعمة التي يجب تجنبها1. الأطعمة المقلية والمعالجةتحتوي على دهون غير صحية، مواد حافظة، ونسبة عالية من الملح. كما تحتوي على مركبات تسمى "الغلوزة" التي قد تضر بصحة الأمعاء وتضعف المناعة.2. الكافيينالإفراط في الكافيين يمكن أن يسبب الجفاف، يعيق النوم، ويزيد التوتر، مما يؤثر سلباً على جهاز المناعة.