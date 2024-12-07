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اطعمة تحصن جسمك خلال الشتاء.. واجتنب هذه
منوعات
2024-12-07 | 08:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
672 مشاهدة
يرتبط الشتاء بزيادة خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والسعال، ولتفادي هذه الأمراض يوصي الخبراء باتباع نظام غذائي يعزز المناعة.
أفضل الأطعمة لتعزيز المناعة
1. سمك السلمون
توصي اختصاصية التغذية كايلا فاريل بتناول الأسماك الدهنية، مثل السلمون، الغنية بأحماض أوميغا-3 التي تساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز مناعة الجسم.
2. الزبادي اليوناني
يفضل الزبادي اليوناني العادي دون سكريات مضافة. يحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تدعم صحة الأمعاء، ما يساهم في
تحسين
الهضم، تقليل الالتهابات، وتعزيز المناعة.
3. الحمضيات
مثل البرتقال، الليمون، والغريب فروت، التي تحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة لدعم المناعة. يفضل تناول الفواكه كاملة للاستفادة من الألياف.
4. الكركم
مصدر للكركمين، وهو مركب مضاد للالتهابات يساعد في مكافحة العدوى. يُفضل تناوله مع الفلفل الأسود لتعزيز الامتصاص.
5. مصادر البروتين
مثل لحم البقر، المأكولات البحرية، والبيض، لاحتوائها على الزنك الضروري لوظيفة المناعة.
6. الثوم الطازج
معروف بفوائده المناعية وقدرته على مكافحة الفيروسات والالتهابات.
7. الزنجبيل الطازج
له خصائص مضادة للالتهابات ومضادات أكسدة، وفعال في تهدئة اضطرابات المعدة والغثيان.
8. الشاي الأخضر
غني بمضادات الأكسدة (الكاتيكين) التي تحمي الخلايا وتعزز المناعة، كما يحتوي على حمض "L-theanine" المفيد لجهاز المناعة.
9. البروكلي
مصدر غني بفيتامينات C وK، ويُفضل طهيه بالبخار للحصول على فوائد إضافية.
10. الفلفل الحلو
غني بفيتامينات A وC، ومضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة.
الأطعمة التي يجب تجنبها
1. الأطعمة المقلية والمعالجة
تحتوي على دهون غير صحية، مواد حافظة، ونسبة عالية من الملح. كما تحتوي على مركبات تسمى "الغلوزة" التي قد تضر بصحة الأمعاء وتضعف المناعة.
2. الكافيين
الإفراط في الكافيين يمكن أن يسبب الجفاف، يعيق النوم، ويزيد التوتر، مما يؤثر سلباً على جهاز المناعة.
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