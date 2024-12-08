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موجودة في هاتفك.. تعرف على ميزة الشحن العكسي
منوعات
2024-12-08 | 11:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
370 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
تدعم أغلب الهواتف الذكية الحديثة خاصية الشحن العكسي، وهي تكنولوجيا تتيح للهاتف أن يعمل كمصدر للطاقة لشحن أجهزة أخرى، مثل الهواتف الأخرى أو الأجهزة اللوحية أو الساعات الذكية.
والشحن العكسي أو ما يعرف بالـ"Reverse Charging" هو تقنية تسمح للهاتف الذكي بأن يعمل كمصدر للطاقة لشحن أجهزة أخرى مثل الهواتف الذكية والساعات الذكية وسماعات الأذن والأجهزة اللوحية وغيرها.
بعبارة أخرى، يمكنك استخدام هاتفك الذكي كشاحن محمول لشحن جهاز آخر.
طريقة العمل
تتم عملية الشحن العكسي من خلال تحويل الهاتف إلى مصدر للطاقة بدلًا من أن يكون مستهلكًا لها، ويعتمد ذلك على استخدام منفذ الشحن الذي يستطيع إرسال الطاقة إلى جهاز آخر.
ولاستخدام الشحن العكسي يجب التحقق من دعم الهاتف لهذه التقنية أولًا، كذلك يجب استخدام
كابل
مناسب ويتوافق مع منفذ الشحن في الهاتف الذي سيتوفر الطاقة، وأيضًا مع الهاتف الثاني الذي ترغب بشحنه، وفي بعض الهواتف، قد تحتاج إلى تفعيل خاصية الشحن العكسي من خلال الإعدادات.
أنواع الشحن العكسي
هنالك نوعان رئيسان للشحن العكسي، هما:
الشحن العكسي السلكي: ويتم عبر
كابل
متوافق، إذ يتم توصيل الهاتفين ببعضهما.
الشحن العكسي اللاسلكي: وهذه الميزة تتيح شحن جهاز آخر بشكل لاسلكي، على سبيل المثال، يمكن للهاتف الذي يدعم هذه التقنية إرسال الطاقة إلى سماعات الأذن أو ساعة ذكية أو هاتف آخر يدعم الشحن اللاسلكي.
فوائد الشحن العكسي
يمكن أن يكون الشحن العكسي مفيدًا عندما لا تجد شاحنًا أو منفذًا كهربائيًّا لشحن جهازك الآخر. كذلك، تقلل هذه الطريقة الحاجة إلى نقل شاحن محمول إضافي معك، وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه على الرغم من فائدته، فإن الشحن العكسي قد لا يكون سريعًا جدًّا مقارنة بالشحن التقليدي، وقد يؤدي إلى استهلاك طاقة البطارية في الهاتف المصدر بسرعة، لذا يُفضل استخدامه في الحالات الطارئة أو عند الحاجة فقط.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه إذا لم يكن الهاتف يدعم خاصية الشحن العكسي، يمكن استخدام
كابل
خاص يعرف بـ"OTGأوOn-The-Go"، الذي يسمح للهاتف بالاتصال بالأجهزة الأخرى كمصدر طاقة، وهذه الطريقة غالبًا ما تكون أقل شيوعًا، وتتطلب
كابل
"OTG" خاص وقدرة الهاتف على إرسال الطاقة عبر منفذ الشحن.
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