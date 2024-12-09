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4 أطعمة تصيبك بالشيخوخة والتجاعيد
منوعات
2024-12-09 | 04:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
24
1,468 مشاهدة
إذا كنت تريد أن تبدو وتشعر بأنك أصغر سناً قدر الإمكان، لأطول فترة ممكنة، ينصحك الخبراء بتقليل 4 أشياء في نظامك الغذائي.
أول عنصرين تنصح بالحد منهما رايلين بروكس، أخصائية التغذية وعميدة
كلية
التمريض بجامعة فينيكس، هما المحليات الاصطناعية، ومنتجات الألبان كاملة الدسم.
وفي تقرير لموقع "سوري لايف"، تقول بروكس: "المحليات الصناعية عبارة عن مواد كيميائية من صنع الإنسان مصممة لخداع الدماغ ليعتقد أنه يتناول السكر ولكن دون السعرات الحرارية. في أي وقت يكون لديك هذا النوع من المركبات التي تحفز الدماغ وتسبب الالتهاب، فهذا أمر سلبي".
الحليب كامل الدسم هو العنصر الثاني الذي تحذر منه بروكس، فهو "يحتوي على نسبة أعلى من الدهون، وربطت الأبحاث بين الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والالتهابات. عندما يتم تحفيز الالتهاب، لا تتمكن الخلايا من التجدد بكفاءة وتبدأ في التحلل".
القهوة
ويطرح الدكتور لوت عنصرين آخرين يزيدان جفاف البشرة، وبالتالي التجاعيد، وهما القهوة والملح.
وفي
فيديو
على تيك توك، ينصح الدكتور لوت وهو معالج بالوخز بالإبر من مدينة نيويورك يتابعه أكثر من 300 ألف شخص، بعدم تناول الكثير من القهوة، لأن الإفراط فيها يؤدي إلى جفاف بشرتك، وظهور التجاعيد.
كما وجد الباحثون أن الكافيين يمكن أن يقلل من تكوين الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على تماسك البشرة وصحتها.
ويحذر الدكتور لوت من أن تناول الكثير من الملح يمكن أن يسحب الماء من بشرتك، ما يؤدي إلى الجفاف، وبالتالي يجعلها أكثر عرضة للتجاعيد.
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