Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
دول أوروبية تعلق طلبات لجوء السوريين.. حديث عن "ترحيل"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

9 نصائح لجعل قهوة الصباح اكثر فائدة.. تعرف عليها

منوعات

2024-12-09 | 08:31
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
9 نصائح لجعل قهوة الصباح اكثر فائدة.. تعرف عليها
380 مشاهدة

تُعتبر القهوة من أشهر المشروبات في العالم، وتتنوع أشكالها من القهوة التقليدية إلى الإسبريسو والكابتشينو، ولها تأثير منشط بفضل احتوائها على الكافيين.

تحتوي القهوة على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة، مثل الريبوفلافين (فيتامين ب2)، والنياسين (فيتامين ب3)، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، بالإضافة إلى مركبات فينولية تعمل كمضادات للأكسدة، ووفقًا لبعض الخبراء، يمكن أن تقدم هذه المكونات وغيرها العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان.


نصائح لجعل قهوة الصباح أكثر صحة
هناك بعض النصائح التي يمكن تطبيقها لجعل قهوة الصباح أكثر صحة، منها:


1. اختر القهوة منخفضة الكافيين
ينصح الخبراء باختيار قهوة تحتوي على نسبة منخفضة من الكافيين، إذ يساعد ذلك في الحفاظ على مستويات الطاقة دون التسبب في آثار سلبية على الصحة، مثل تسارع ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم، حيث أن اختيار القهوة بعناية يمكن أن يدعم التوازن بين النشاط اليومي وصحة القلب والمزاج.

2. حضر القهوة باستخدام آلة صنع القهوة

يلعب نوع آلة تحضير القهوة دورًا مهمًا في تحديد محتواها من الكافيين، حيث تحتوي القهوة التركية على نسبة عالية من الكافيين نظرًا لطريقة تحضيرها. 

بينما يُنصح باستخدام آلات تعتمد على مرور الماء تحت الضغط، خاصة مع البن الخشن، لتقليل نسبة الكافيين والحصول على كوب قهوة أقل تأثيرًا على الصحة.

3. استخدم أكواب صغيرة لتقليل الكافيين
اختيار أكواب صغيرة لتناول القهوة يُسهم في الحد من كمية الكافيين المستهلكة، مما يساعد على تقليل الآثار الجانبية المحتملة، مثل الشعور بالقلق أو التوتر.

4. تجنب المحليات الصناعية
قد تسهم المحليات الصناعية في زيادة الوزن وتسبب مشاكل صحية مثل الطفح الجلدي والتوتر، لذا يُفضل استبدالها ببدائل طبيعية كالعسل، أو تعزيز نكهة القهوة باستخدام مكملات طبيعية مثل الفواكه المجففة والمكسرات.
5. استبدل حليب الأبقار بحليب جوز الهند
إذا كنت تعاني من حساسية اللاكتوز أو تفضل تجنب حليب الأبقار، يمكنك استبداله بحليب جوز الهند، ويتميز هذا البديل باحتوائه على مغذيات مفيدة، مثل الفيتامينات والأحماض الأمينية، التي تساهم في دعم صحة الجهاز الهضمي وتقوية جهاز المناعة.

6. أضف القرفة لتحسين النكهة والفوائد الصحية
لا تقتصر فوائد القرفة على إضافة طعم لذيذ فحسب، بل إنها غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة التوتر التأكسدي وتحسين عملية التمثيل الغذائي، كما أن إضافة رشة صغيرة من القرفة إلى مشروباتك أو أطباقك يمكن أن تقلل من الحاجة إلى السكر وتعزز النكهة بشكل طبيعي.


7. تناول كوب من الماء مع القهوة

تناول الماء بجانب القهوة ضروري للحفاظ على صحة الجسم والأسنان، فهو يساعد على إزالة التصبغات الناتجة عن القهوة، ويقلل من تأثير الأحماض على مينا الأسنان، حيث يساهم شرب الماء في الوقاية من نقص السوائل الذي قد يحدث بسبب تأثير الكافيين المدر للبول.
8. أضف الزنجبيل لتعزيز الفوائد الصحية
يعتبر الزنجبيل مكونًا غنيًا بمضادات الأكسدة التي تدعم الصحة العامة، كما أنه يعزز الذاكرة ويقوي جهاز المناعة، حيث يمكن تحسين القيمة الغذائية للقهوة بإضافة قطعة صغيرة من الزنجبيل، مما يضفي عليها نكهة مميزة وفوائد صحية إضافية.
9. استبدل القهوة الفورية بالهندباء
تحتوي القهوة الفورية على كميات مرتفعة من الكافيين، مما قد يؤثر سلبًا على بعض الأشخاص، لذا يمكن تجربة مشروب الهندباء الذي يزود الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية، مما يعزز الطاقة ويدعم جهاز المناعة بشكل طبيعي.
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب

نصائح

القهوة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
العقاب البدني في المدارس - حلقة ١٧٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-09
Play
العقاب البدني في المدارس - حلقة ١٧٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
الشورجة بغداد - الحلقة ١٦٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-09
Play
الشورجة بغداد - الحلقة ١٦٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-09
خط أحمر
Play
خط أحمر
عص!بة الزئبق في قبضة العدالة! - الحلقة ٢٥ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-08
Play
عص!بة الزئبق في قبضة العدالة! - الحلقة ٢٥ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-08
من الأخير
Play
من الأخير
سقوط الأسد.. نكوص في نفوذ المحور - حلقة ٤٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-08
Play
سقوط الأسد.. نكوص في نفوذ المحور - حلقة ٤٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-08
Play
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
08-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-08
Play
08-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-08
عشرين
Play
عشرين
الازمة السورية.. العراق يستعد للعاصفة - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-07
Play
الازمة السورية.. العراق يستعد للعاصفة - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-07
رحال
Play
رحال
رحلة روحية وتاريخية الى النجف الأشرف - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-07
Play
رحلة روحية وتاريخية الى النجف الأشرف - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-07
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-07
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-07
Biotic
Play
Biotic
حصوة الكلى، الانزلاق الغضروفي وعلاج السكري - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-06
Play
حصوة الكلى، الانزلاق الغضروفي وعلاج السكري - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-06
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
العقاب البدني في المدارس - حلقة ١٧٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-09
Play
العقاب البدني في المدارس - حلقة ١٧٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
الشورجة بغداد - الحلقة ١٦٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-09
Play
الشورجة بغداد - الحلقة ١٦٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-09
خط أحمر
Play
خط أحمر
عص!بة الزئبق في قبضة العدالة! - الحلقة ٢٥ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-08
Play
عص!بة الزئبق في قبضة العدالة! - الحلقة ٢٥ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-08
من الأخير
Play
من الأخير
سقوط الأسد.. نكوص في نفوذ المحور - حلقة ٤٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-08
Play
سقوط الأسد.. نكوص في نفوذ المحور - حلقة ٤٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-08
Play
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
08-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-08
Play
08-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-08
عشرين
Play
عشرين
الازمة السورية.. العراق يستعد للعاصفة - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-07
Play
الازمة السورية.. العراق يستعد للعاصفة - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-07
رحال
Play
رحال
رحلة روحية وتاريخية الى النجف الأشرف - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-07
Play
رحلة روحية وتاريخية الى النجف الأشرف - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-07
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-07
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-07
Biotic
Play
Biotic
حصوة الكلى، الانزلاق الغضروفي وعلاج السكري - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-06
Play
حصوة الكلى، الانزلاق الغضروفي وعلاج السكري - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-06
اخترنا لك
"أجسام طائرة مجهولة".. ماذا يحدث في السماء؟
10:33 | 2024-12-09
غوغل تطلق ميزة تخص افضل ذكريات 2024 .. ما هي؟
10:26 | 2024-12-09
كيفية استعادة كلمة مرور "الواي فاي" في حال فقدانها
09:50 | 2024-12-09
يهدد حياة الأطفال.. الصحة العالمية تحذر من مرض غامض!
08:55 | 2024-12-09
4 أطعمة تصيبك بالشيخوخة والتجاعيد
04:56 | 2024-12-09
كيفية تثبيت واتساب على التلفزيون
12:08 | 2024-12-08
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.