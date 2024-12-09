يهدد حياة الأطفال.. الصحة العالمية تحذر من مرض غامض!

وقالت المنظمة في إفادة نشرتها مساء أمس الأحد أنه "تم تسجيل 406 إصابة بالمرض الذي لم يتسن بعد تحديده في الفترة من 24 تشرين إلى 5 كانون الجاري، وأن31 حالة لقيت حتفها".وأضافت المنظمة أن "اختبارات معملية تُجرى لتحديد سبب المرض، مضيفة أنها ستشارك المزيد من المعلومات بمجرد توافرها".وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة العالمية في إفريقيا: "أولويتنا هي تقديم الدعم الفعال للأسر والمجتمعات المتضررة".وأضافت "تُبذل كل الجهود لتحديد سبب المرض وفهم كيفية انتقاله مع ضمان استجابة فعالة في أسرع وقت ممكن للحد من تأثيره".وأفادت منظمة العالمية بأن "من أعراض المرض الصداع والسعال والحمى وصعوبة التنفس وفقر الدم".