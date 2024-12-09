غوغل تطلق ميزة تخص افضل ذكريات 2024 .. ما هي؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
موضي قطعة من الذهب
من
04:00 PM
الى
04:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تهديد "إسرائيلي" بتدمير الأسلحة الثقيلة في سوريا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-508980-638693548637589638.jpeg
غوغل تطلق ميزة تخص افضل ذكريات 2024 .. ما هي؟
منوعات
2024-12-09 | 10:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
178 مشاهدة
أعلنت شركة "غوغل" عن إطلاق خاصية جديدة في تطبيق "صور غوغل" تحت اسم "Recap" (ملخص العام)، تهدف إلى تقديم ملخص شخصي للمستخدمين حول أبرز لحظاتهم خلال العام 2024.
ويأتي هذا
الإعلان
في وقت يتزايد فيه اهتمام المستخدمين بالميزات التي تساعدهم في استرجاع الذكريات المميزة في نهاية كل عام.
استرجاع اللحظات الأهم
وتهدف خاصية "Recap" إلى تسهيل عملية استرجاع أبرز اللحظات التي عاشها المستخدم خلال العام، حيث تقوم بتقديم مجموعة مختارة من
الصور
والأحداث الأكثر تميزا.
وتساعد هذه الخاصية في استعراض أفضل
الصور
التي تم التقاطها عبر تطبيق "صور غوغل"، بالإضافة إلى تقديم إحصائيات مثيرة حول الاستخدامات المختلفة للصورة.
استعراض الألوان والابتسامات
ومن بين المزايا الإضافية التي توفرها خاصية "Recap" هي القدرة على تحليل أكثر الألوان التي تم استخدامها في
الصور
طوال عام 2024، لتمنح المستخدم فكرة عن أنماط
الصور
التي التقطها طوال العام.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخاصية ستقدم للمستخدم معلومات حول الأشخاص الذين كانوا الأكثر إسهاما في جعل يومه أكثر إشراقا، من خلال عرض ميزة "Year in Smiles"، والتي تقوم بحساب عدد الابتسامات في
الصور
وربطها بأشخاص محددين.
أفضل 3 أشخاص في حياتك
كما ستكشف الخاصية الجديدة عن أكثر الأشخاص الذين ظهروا في صور المستخدم خلال عام 2024، وتحدد أفضل 3 أشخاص في هذه
الصور
.
وتعد هذه الميزة بمثابة لمحة سريعة عن الذكريات الاجتماعية الأكثر ارتباطًا بالمستخدم خلال العام.
إشعارات وتسهيل الوصول
ولتسهيل الوصول إلى هذه الميزة، سيقوم تطبيق "صور غوغل" بإرسال إشعار للمستخدم عند جاهزية ملخص العام الخاص به.
ويمكن للمستخدمين أيضًا العثور على ملخصاتهم بسهولة من خلال الضغط على قسم "Memories" في الشريط السفلي عند فتح التطبيق.
ويُذكر أن ملخص العام سيكون متاحًا طوال فترة بعد ديسمبر/ كانون الأول، ما يعني أنه يمكن الوصول إلى
الصور
والذكريات في أي وقت، عبر الانتقال إلى صور شهر ديسمبر من خلال زر "الصور" داخل التطبيق.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
نزاهة كردستان تكشف إحصائية دعاوى الفساد في الإقليم خلال 2024
03:39 | 2024-12-09
بينهم ميسي.. إليك المرشحين لجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم 2024
03:09 | 2024-11-29
ظهرت بإطلالة مميزة.. مهرجان ضيافة دبي 2024 يكرم رحمة رياض
05:22 | 2024-11-28
رسميا.. لامين جمال الفتى الذهبي لعام 2024
10:50 | 2024-11-27
عوغل
ذكريات
2024
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المركزي السوري يحدد العملة المعتمدة في سوريا ويتحدث عن الودائع
دوليات
31.55%
07:14 | 2024-12-09
المركزي السوري يحدد العملة المعتمدة في سوريا ويتحدث عن الودائع
07:14 | 2024-12-09
سوريا.. قرارات جديدة بينها يتعلق بـ"لباس المرأة"
دوليات
28.45%
08:29 | 2024-12-09
سوريا.. قرارات جديدة بينها يتعلق بـ"لباس المرأة"
08:29 | 2024-12-09
الكشف عن مكان تواجد بشار الأسد
دوليات
21.45%
12:48 | 2024-12-08
الكشف عن مكان تواجد بشار الأسد
12:48 | 2024-12-08
4 مرشحون.. من الذي سيقود سوريا بعد سقوط الأسد؟
دوليات
18.56%
09:04 | 2024-12-08
4 مرشحون.. من الذي سيقود سوريا بعد سقوط الأسد؟
09:04 | 2024-12-08
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
التغيير القادم في الشرق الأوسط.. من التالي؟ - حلقة ٤٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-09
من الأخير
التغيير القادم في الشرق الأوسط.. من التالي؟ - حلقة ٤٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-09
العراق في دقيقة
09-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-09
العراق في دقيقة
09-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-09
Morning Live
العقاب البدني في المدارس - حلقة ١٧٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-09
Morning Live
العقاب البدني في المدارس - حلقة ١٧٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-09
ناس وناس
الشورجة بغداد - الحلقة ١٦٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-09
ناس وناس
الشورجة بغداد - الحلقة ١٦٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-09
خط أحمر
عص!بة الزئبق في قبضة العدالة! - الحلقة ٢٥ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-08
خط أحمر
عص!بة الزئبق في قبضة العدالة! - الحلقة ٢٥ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-08
عشرين
الازمة السورية.. العراق يستعد للعاصفة - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-07
عشرين
الازمة السورية.. العراق يستعد للعاصفة - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-07
رحال
رحلة روحية وتاريخية الى النجف الأشرف - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-07
رحال
رحلة روحية وتاريخية الى النجف الأشرف - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-07
Biotic
حصوة الكلى، الانزلاق الغضروفي وعلاج السكري - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-06
Biotic
حصوة الكلى، الانزلاق الغضروفي وعلاج السكري - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-06
الأكثر مشاهدة
من الأخير
التغيير القادم في الشرق الأوسط.. من التالي؟ - حلقة ٤٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-09
من الأخير
التغيير القادم في الشرق الأوسط.. من التالي؟ - حلقة ٤٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-09
العراق في دقيقة
09-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-09
العراق في دقيقة
09-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-09
Morning Live
العقاب البدني في المدارس - حلقة ١٧٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-09
Morning Live
العقاب البدني في المدارس - حلقة ١٧٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-09
ناس وناس
الشورجة بغداد - الحلقة ١٦٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-09
ناس وناس
الشورجة بغداد - الحلقة ١٦٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-09
خط أحمر
عص!بة الزئبق في قبضة العدالة! - الحلقة ٢٥ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-08
خط أحمر
عص!بة الزئبق في قبضة العدالة! - الحلقة ٢٥ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-08
عشرين
الازمة السورية.. العراق يستعد للعاصفة - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-07
عشرين
الازمة السورية.. العراق يستعد للعاصفة - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-07
رحال
رحلة روحية وتاريخية الى النجف الأشرف - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-07
رحال
رحلة روحية وتاريخية الى النجف الأشرف - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-07
Biotic
حصوة الكلى، الانزلاق الغضروفي وعلاج السكري - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-06
Biotic
حصوة الكلى، الانزلاق الغضروفي وعلاج السكري - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-06
اخترنا لك
بعد أغنية محمد رمضان "أنا برج الثور"... ماذا ينتظر مواليد هذا البرج في عام 2025؟
12:04 | 2024-12-09
"أجسام طائرة مجهولة".. ماذا يحدث في السماء؟
10:33 | 2024-12-09
كيفية استعادة كلمة مرور "الواي فاي" في حال فقدانها
09:50 | 2024-12-09
يهدد حياة الأطفال.. الصحة العالمية تحذر من مرض غامض!
08:55 | 2024-12-09
9 نصائح لجعل قهوة الصباح اكثر فائدة.. تعرف عليها
08:31 | 2024-12-09
4 أطعمة تصيبك بالشيخوخة والتجاعيد
04:56 | 2024-12-09
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.