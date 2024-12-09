غوغل تطلق ميزة تخص افضل ذكريات 2024 .. ما هي؟

ويأتي هذا في وقت يتزايد فيه اهتمام المستخدمين بالميزات التي تساعدهم في استرجاع الذكريات المميزة في نهاية كل عام.استرجاع اللحظات الأهموتهدف خاصية "Recap" إلى تسهيل عملية استرجاع أبرز اللحظات التي عاشها المستخدم خلال العام، حيث تقوم بتقديم مجموعة مختارة من والأحداث الأكثر تميزا.وتساعد هذه الخاصية في استعراض أفضل التي تم التقاطها عبر تطبيق "صور غوغل"، بالإضافة إلى تقديم إحصائيات مثيرة حول الاستخدامات المختلفة للصورة.استعراض الألوان والابتساماتومن بين المزايا الإضافية التي توفرها خاصية "Recap" هي القدرة على تحليل أكثر الألوان التي تم استخدامها في طوال عام 2024، لتمنح المستخدم فكرة عن أنماط التي التقطها طوال العام.وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخاصية ستقدم للمستخدم معلومات حول الأشخاص الذين كانوا الأكثر إسهاما في جعل يومه أكثر إشراقا، من خلال عرض ميزة "Year in Smiles"، والتي تقوم بحساب عدد الابتسامات في وربطها بأشخاص محددين.أفضل 3 أشخاص في حياتككما ستكشف الخاصية الجديدة عن أكثر الأشخاص الذين ظهروا في صور المستخدم خلال عام 2024، وتحدد أفضل 3 أشخاص في هذه .وتعد هذه الميزة بمثابة لمحة سريعة عن الذكريات الاجتماعية الأكثر ارتباطًا بالمستخدم خلال العام.إشعارات وتسهيل الوصولولتسهيل الوصول إلى هذه الميزة، سيقوم تطبيق "صور غوغل" بإرسال إشعار للمستخدم عند جاهزية ملخص العام الخاص به.ويمكن للمستخدمين أيضًا العثور على ملخصاتهم بسهولة من خلال الضغط على قسم "Memories" في الشريط السفلي عند فتح التطبيق.ويُذكر أن ملخص العام سيكون متاحًا طوال فترة بعد ديسمبر/ كانون الأول، ما يعني أنه يمكن الوصول إلى والذكريات في أي وقت، عبر الانتقال إلى صور شهر ديسمبر من خلال زر "الصور" داخل التطبيق.