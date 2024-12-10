مقارنة بكبار السن.. الشباب أقل قدرة على مقاومة ارتفاع الحرارة

وبحسب الدراسة، فإن كبار السن أكثر قدرة على تحمل مقارنة بالشباب، بعدما تبيّن حسب إحصاءات أن الطقس الحار في أودت بحياة أعداد من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما مقارنة بمن تزيد أعمارهم على خمسين عاما.وأظهرت الدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أدفانسز"، أنه عندما تصل إلى مستويات غير مريحة مثل ثلاثين درجة مئوية وترتفع الرطوبة إلى 50%، ترتفع احتمالات وفيات الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما مقارنة بالأشخاص الذين تزيد أعمارهم على خمسين عاما.يقول الباحث جيفري شرادر، خبير الاقتصاد والمناخ في كولومبيا: "لقد وجدنا أن الأشخاص الأصغر سنا معرضون بصفة خاصة للحرارة والطقس المشبع بالرطوبة".وأشارت الدراسة إلى أن احتمالات الوفاة جراء تزيد في الشريحة العمرية من 18 حتى 35 عاما بواقع تسعة أمثال مقارنة بالشريحة العمرية فوق خمسين عاما.وبحسب العلماء، هناك نظريتان لهذه الظاهرة، أولا أن العمال الذي يعملون في أماكن مفتوحة لا يستطيعون تفادي التعرض للحرارة، وثانيا أن الشباب يبالغون في تقدير قدرتهم على تحمل .ووفقا للدراسة، فإنه من المتوقع أن تتزايد هذه الظاهرة مع ارتفاع درجة حرارة الأرض في ظل ظاهرة الاحتباس الحراري.