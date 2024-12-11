الكوفية الفلسطينية تُزيّن المشهد الميلادي في الفاتيكان

كشف البابا فرنسيس، رئيس الكنيسة الكاثوليكية، عن مشهد الميلاد السنوي في الفاتيكان خلال نهاية الأسبوع، حيث تميز هذا العام بإضافة رمزية تمثلت في ارتداء يسوع الكوفية الفلسطينية التقليدية. فيما صُنِعت المجسمات في من خشب شجر الزيتون. بالإضافة إلى نجمة بيت لحم التي وضعت أعلى المعروض، وكُتب عليها باللغة اللاتينية والعربية "المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة".

جاء هذا الكشف متزامنًا مع دعوة البابا فرنسيس للسلام في الأوسط، حيث دعا إلى ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، في ظل الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم تصميم العمل الفني الذي يحمل عنوان "ميلاد بيت لحم 2024"، والذي نُقش عليه "المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة" باللغتين اللاتينية والعربية، من قبل فنانين فلسطينيين من بيت لحم، وهما جوني أندونيا وفاتن ناستاس متواسي. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم تصميم العمل الفني الذي يحمل عنوان "ميلاد بيت لحم 2024"، والذي نُقش عليه "المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة" باللغتين اللاتينية والعربية، من قبل فنانين فلسطينيين من بيت لحم، وهما جوني أندونيا وفاتن ناستاس متواسي.

وخلال حفل الكشف عن المشهد، أكد البابا فرنسيس أنّ هذا العمل يُعد استذكارًا لأولئك الذين "يعانون من مأساة الحرب في الأرض المقدسة وأماكن أخرى من العالم".



وأضاف: "كفى حروبًا، كفى عنفًا"، مدينًا صناعة الأسلحة التي "تغذي الحروب". وتابع قائلاً: "لا مزيد من الحروب"، مما لاقى ترحيبًا حارًا من الحضور.

وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية أنّ اللوحة ومشهد الميلاد سيبقيان في قاعة بولس السادس طوال فترة احتفالات ميلاد المسيح، كجزء من مشاهد الميلاد تحت عنوان "ميلاد بيت لحم 2024".