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كيف تطورت علاقة الانسان بالكلاب والى أي زمن تعود.. اليكم التفاصيل
منوعات
2024-12-11 | 08:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
154 مشاهدة
كشفت دراسة حديثة أن الكلاب قد تمتلك مستوى من الذكاء والتواصل، إذ تستطيع بعض الكلاب استخدام عبارات مكونة من كلمتين للتعبير عن احتياجاتها ورغباتها.
تعكس هذه النتائج تطورًا ملحوظًا في فهم العلاقة بين الكلاب والبشر، والتي تعود جذورها إلى العصر الجليدي.
تجربة علمية ونتائج مدهشة عن التواصل مع الحيوانات
شارك في الدراسة 152 كلبًا درّبهم أصحابهم على استخدام لوحات صوتية مزوّدة بأزرار تصدر
كلمات
أو عبارات مسجلة مسبقًا، وعلى مدار 21 شهرًا، جمعت الدراسة بيانات لأكثر من 195 ألف تفاعل لتحليل كيفية استخدام الكلاب لهذه الأزرار.
وأوضح الباحث فيديريكو روسانو: "تشير النتائج إلى أن الكلاب تضغط على الأزرار بوعي للتعبير عن احتياجاتها ورغباتها، وعند استخدام زرين معًا، يظهر أن هذه التتابعات تحمل معاني محددة وليست مجرد ضغطات عشوائية".
أنماط الكلمات المفضلة لدى الكلاب
وفقًا لموقع iflscience أظهرت الدراسة أن الكلمات الفردية الأكثر شيوعًا بين الكلاب هي طعام، وجبة خفيفة، والخروج.
كما برزت تراكيب ثنائية مثل "طعام + وجبة خفيفة" و"اسم الكلب + أريد"، على الرغم من أن الكلمتين الأخيرتين قلما استُخدمتا منفردتين.
بالإضافة إلى ذلك، ظهرت تراكيب ذات دلالات واضحة مثل "طعام + ماء" و"الخروج + قضاء الحاجة".
فهم ذكاء الكلاب
أوضحت الدراسة أن الكلاب لا تقلّد أصحابها في استخدام لوحات الصوت، إذ يميل أصحاب الكلاب إلى اختيار عبارات مثل أحبك، بينما تركز الكلاب على التعبير عن احتياجاتها الأساسية.
وصرّح الباحث فيديريكو روسانو: "تساهم لوحات الصوت في تعزيز التواصل بين الكلاب وأصحابها، مما يمكن الكلاب من التعبير بوضوح عن رغباتها، كطلب الذهاب إلى الحديقة أو الشاطئ، بدلاً من الاعتماد على النباح أو الخدش".
استكشاف آفاق جديدة في ذكاء الكلاب
يعتزم الباحثون اختبار إمكانية استخدام الكلاب للوحات الصوتية للتعبير عن أفكار مجردة، مثل التحدث عن أحداث ماضية أو الإشارة إلى أشياء غير موجودة في الوقت الحالي.
وأشار الباحث فيديريكو روسانو إلى أن: "نجاح الكلاب في هذا الأمر سيحدث نقلة نوعية في فهمنا لذكاء الحيوانات وقدراتها التواصلية".
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