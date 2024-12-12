جريمة مروعة.. شخص يحرق 4 أطفال ويرميهم بالمجاري

ووقعت الحادثة التي هزت الرأي العام في الجزائر، مساء الأربعاء، بمنطقة "واد نشو" في ولاية غرداية (612 كيلومترا جنوب الجزائر).وفي التفاصيل سمع سكان الحي في حدود الساعة الثالثة من مساء أمس، صراخا من طرف الأطفال، وظنوه في البداية لعبا عاديا، قبل أن يخرج أحد الشباب ليتفقد المكان، حيث اصطدم بهول المنظر، وشرع هو الآخر في الصراخ، ليتجمع سكان المنطقة حول منظر أطفال محترقين في بالوعة صرف صحي.وبعد مجيء مصالح الدرك الوطني، اكتشفت أن الأمر يتعلق بأربعة أشقاء (تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة)، حيث تم القبض على الفاعل الذي يرجح أنه الوالد الذي لم يعثر عليه، فيما باشرت نيابة غرداية القضية، إذ تنقل الجمهورية إلى موقع الحادثة.وتفاعل الجزائريون كثيرا مع الحادثة، حيث اعتبروا أن "هذه الحوادث البشعة صارت ظاهرة"، خاصة وأن المشتبه هو الوالد.وعاد أحدهم ليذكر بحادثة قتل أب لابنته الرضيعة قبل أيام فقط في ولاية ساحلية: ".. هذه الأشكال من العنف الأسري لم نعرفها من قبل في بلادنا وجب فتح دراسة اجتماعية معمقة حولها"، وقال آخر: ".. عدا كون الفاعل مضطربا نفسيا لا يمكن تفسير هذه الجريمة الشنعاء..".ودعا آخرون إلى تكثيف العلاجات النفسية وتنظيم حملات لتوعية الناس بضرورة العلاج النفسي الدوري.