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واتسآب تفاجئ عشاقها بـ4 مزايا مذهلة
منوعات
2024-12-13 | 04:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
475 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
أعلنت شركة واتسآب المملوكة لشركة ميتا، عن إطلاق ميزات اتصال جديدة تهدف إلى تسهيل التواصل بين الأفراد والشركات عبر تطبيقها الشهير للمراسلة الفورية.
وقالت
الشركة
في بيان اطلعت عليه
السومرية
نيوز، إن "مكالمات واتسآب أصبحت تشهد إقبالًا متزايدًا عالميًا، حيث يتم إجراء أكثر من ملياري مكالمة يوميًا عبر المنصة، ومع اقتراب موسم العطلات، كشفت واتسآب عن أربع ميزات جديدة تدمج بين
المكالمات
الصوتية ومكالمات الفيديو، عبر سطح المكتب والهاتف المحمول".
تحديد المشاركين في
المكالمات
الجماعية
وأضافت واتسآب خاصية تتيح للمستخدمين
اختيار
المشاركين في
المكالمات
الجماعية من داخل الدردشة الجماعية.
وتُمكن هذه الميزة المستخدم من الاتصال فقط بالأشخاص المعنيين دون إشعار الآخرين، ما يجعلها أداة فعالة للتخطيط للحفلات المفاجئة أو المناسبات الخاصة.
إضافات ترفيهية لمكالمات الفيديو
وطرحت
الشركة
مجموعة جديدة من التأثيرات البصرية التي تضفي لمسة مرحة على مكالمات الفيديو، حيث يمكن للمستخدمين الآن الاختيار بين تأثيرات مبتكرة مثل آذان الحيوانات أو الغوص تحت الماء أو إعداد مشهد غنائي باستخدام ميكروفون الكاريوكي.
تحسين تجربة سطح المكتب
وعززت واتسآب واجهة الاتصال على تطبيق سطح المكتب، ما يتيح للمستخدمين الوصول بسهولة إلى المكالمات، إنشاء روابط مكالمات، أو الاتصال المباشر بالأرقام من خلال تبويب مخصص.
جودة
فيديو
محسّنة
وأصبحت مكالمات الفيديو، سواء الفردية أو الجماعية، أكثر وضوحًا بفضل تحسينات في جودة الصورة ودقة الفيديو، ما يعزز موثوقية
المكالمات
سواء عبر الهاتف المحمول أو الحاسوب.
وتهدف هذه الميزات إلى ترسيخ مكانة واتساب كأداة تواصل شاملة، تجمع بين البساطة والكفاءة لتلبية احتياجات المستخدمين الشخصية والمهنية، وتعكس الخطوة اهتمام
الشركة
بتحسين تجربة المستخدم واستثمار التقنيات المتقدمة في دعم تواصل أكثر متعة وسلاسة.
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