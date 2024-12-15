Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اندلاع حريق داخل "اكشاك" شرقي بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

هل تعتقد انك تعرف كل شيء عن الأطفال؟.. اليك هذه الحقائق

منوعات

2024-12-15 | 12:03
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هل تعتقد انك تعرف كل شيء عن الأطفال؟.. اليك هذه الحقائق
المصدر:
وكالات
1,520 مشاهدة

يعتقد الجميع انهم يعرفون كل شيء عن الأطفال لكن الأطفال حديثو الولادة مليؤون بالغرائب التي تجعلهم أكثر جاذبية، فمن صرخاتهم الخالية من الدموع إلى براعم التذوق المذهلة، فإن هؤلاء الصغار يشبهون الألغاز الصغيرة التي ينتظر الأهل اكتشافها.

وكلما عرفوا المزيد عن هذه الحقائق، كانوا مستعدين بشكل أفضل للتعجب من الأشياء المذهلة التي يفعلها طفلهم، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، فإن هناك 6 عادات وسمات رائعة لدى الأطفال حديثي الولادة لا يعرفها الكثير من الناس، كما يلي:

1- لا يبكون بالدموع
عندما يبكي الأطفال حديثو الولادة، لا يذرفون دموعا حقيقية، لأن قنواتهم الدمعية ما زالت في طور النمو في حين أن الأطفال حديثي الولادة يمكن أن ينتجوا ما يكفي من الرطوبة للحفاظ على أعينهم من الجفاف، فإن القنوات الدمعية الكاملة اللازمة للدموع المرئية تستغرق بضعة أسابيع لتبدأ. وبالتالي فإن تلك الصيحات العالية التي يسمعها الأهل في الأيام الأولى تكون جافة كالصحراء.

2- حوالي 300 عظمة
يمتلك الأطفال حديثو الولادة حوالي 300 عظمة في أجسامهم الصغيرة، بينما لدى البالغين 206 عظمات فقط. أين تذهب الإضافات؟ تتكون العديد من هذه العظام من الغضاريف وسوف تندمج معًا مع نمو الطفل. على سبيل المثال، يتم فصل العديد من العظام في جمجمتهم عند الولادة لمساعدتهم على المرور عبر قناة الولادة بأمان. وبمرور الوقت، تنضم هذه العظام معًا لتشكل البنية التي تظهر على هيئة البالغين.

3- 10000 من براعم التذوق
يولد الأطفال حديثو الولادة بحوالي 10000 برعم تذوق، وهو عدد أكبر بكثير من البالغين (الذين لديهم في المتوسط 2000-10000 برعم تذوق). لا توجد براعم التذوق هذه على ألسنتهم فحسب، بل إنها توجد أيضًا في الجزء الداخلي من خدودهم وسقف الفم وحتى الحلق. تتيح لهم حاسة التذوق العالية هذه التمييز بين النكهات الحلوة والمرة والحامضة، على الرغم من أنهم يظهرون تفضيلًا طبيعيًا للمذاق الحلو. ومع نموها، يتناقص عدد براعم التذوق، مما يترك لها نفس خريطة التذوق مثل باقي البالغين.

4- التوقف عن التنفس لفترة وجيزة
قبل أن يشعر الأبوان بالذعر، يجب توضيح أنه أمر طبيعي تمامًا. يمكن أن يعاني الأطفال حديثو الولادة مما يسمى التنفس الدوري، حيث يتوقفون لبضع ثوان بين الأنفاس. يحدث هذا لأن جهازهم التنفسي لا يزال يتعلم أساسيات الحياة. عادةً ما تكون فترات التوقف هذه غير ضارة وهي أكثر شيوعًا أثناء النوم. إذا بدت فترات التوقف أطول أو جاءت مصحوبة بأعراض أخرى، فمن الجيد دائمًا استشارة الطبيب من أجل راحة البال.

5- وضعية الرأس عند النوم
يفضل الطفل حديث الولادة إدارة رأسه إلى اليمين عند الاستلقاء. إنها ظاهرة شائعة بشكل مدهش، حيث يُظهر حوالي 70-85% من الأطفال هذا التفضيل. تقول دراسة، أجريت عام 2017، إنها مرتبطة بنمو الدماغ والتنسيق الحركي. عادةً ما يتساوى هذا التفضيل مع تقدمهم في السن والبدء في التحكم بشكل أفضل في عضلات رقبتهم.

6- تأخر أول ابتسامة
يستغرق معظم الأطفال حوالي 6-8 أسابيع حتى تظهر ابتسامتهم الاجتماعية الأولى. في البداية، يرى الأهل تشنجات الوجه التي يفسرونها على انها ابتسامات ولكنها تشنجات ولا يقصد بها الابتسام. ولكن عندما يبدأ الطفل حديث الولادة في التعرف على الوجوه والأصوات (خاصة أصوات الأبوين)، فسوف يكافئهما بتلك الابتسامة الرائعة. إنها طريقته في القول: "مرحبًا، أنا أعرفكما وأنا معجب بكما".
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب

الاطفال

حقائق جديدة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
خط أحمر
Play
خط أحمر
تفاصيل جر_مة مروعة في البصرة - الحلقة ٢٦ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-15
Play
تفاصيل جر_مة مروعة في البصرة - الحلقة ٢٦ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-15
من الأخير
Play
من الأخير
الحسّان يستعجل قرار بغداد.. وبلينكن يمهد لبريد ترامب - الحلقة ٤٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-15
Play
الحسّان يستعجل قرار بغداد.. وبلينكن يمهد لبريد ترامب - الحلقة ٤٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
15-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-15
Play
15-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-15
Play
نشرة ١٥ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-15
Morning Live
Play
Morning Live
تعزيز التفاهم الثقافي في الأعمال التلفزيونية - حلقة ١٧٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-15
Play
تعزيز التفاهم الثقافي في الأعمال التلفزيونية - حلقة ١٧٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد سوق الازرملي - الحلقة ١٧٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-15
Play
بغداد سوق الازرملي - الحلقة ١٧٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-15
عشرين
Play
عشرين
سوريا بعد الاسد.. العراق في قلب العاصفة - الحلقة ٤٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-14
Play
سوريا بعد الاسد.. العراق في قلب العاصفة - الحلقة ٤٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-14
رحال
Play
رحال
أطراف العاصمة بغداد - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-14
Play
أطراف العاصمة بغداد - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-14
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-14
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-14
Biotic
Play
Biotic
سكري الحمل ، التهاب السحايا واضطراب المعدة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-13
Play
سكري الحمل ، التهاب السحايا واضطراب المعدة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-13
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
Play
خط أحمر
تفاصيل جر_مة مروعة في البصرة - الحلقة ٢٦ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-15
Play
تفاصيل جر_مة مروعة في البصرة - الحلقة ٢٦ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-15
من الأخير
Play
من الأخير
الحسّان يستعجل قرار بغداد.. وبلينكن يمهد لبريد ترامب - الحلقة ٤٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-15
Play
الحسّان يستعجل قرار بغداد.. وبلينكن يمهد لبريد ترامب - الحلقة ٤٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
15-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-15
Play
15-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-15
Play
نشرة ١٥ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-15
Morning Live
Play
Morning Live
تعزيز التفاهم الثقافي في الأعمال التلفزيونية - حلقة ١٧٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-15
Play
تعزيز التفاهم الثقافي في الأعمال التلفزيونية - حلقة ١٧٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد سوق الازرملي - الحلقة ١٧٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-15
Play
بغداد سوق الازرملي - الحلقة ١٧٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-15
عشرين
Play
عشرين
سوريا بعد الاسد.. العراق في قلب العاصفة - الحلقة ٤٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-14
Play
سوريا بعد الاسد.. العراق في قلب العاصفة - الحلقة ٤٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-14
رحال
Play
رحال
أطراف العاصمة بغداد - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-14
Play
أطراف العاصمة بغداد - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-14
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-14
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-14
Biotic
Play
Biotic
سكري الحمل ، التهاب السحايا واضطراب المعدة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-13
Play
سكري الحمل ، التهاب السحايا واضطراب المعدة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-13
اخترنا لك
مع قرب الأعياد.. تحذيرات من بطاقات ملغومة
13:35 | 2024-12-15
بشكل مختلف.. صور لآيفون 17
12:49 | 2024-12-15
قبل بداية السنة الجديدة... قراراتٌ عليك ان تتّخذها
06:37 | 2024-12-15
4 علامات تنذر باصابتك بالزهايمر.. هل تعرفها
09:55 | 2024-12-14
"ليلي فيليبس في تجربة تثير الجدل... حرية شخصية أم انعدام للأخلاق؟
07:21 | 2024-12-14
عد هاتفك لحالات الطوارئ.. خطوة هامة في اللحظات الحرجة
04:29 | 2024-12-14
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.