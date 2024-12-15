بشكل مختلف.. صور لآيفون 17

وانتشر التصميم على يد المسرب المعروف "Majin Bu" عبر حسابه على موقع "إكس"، مما أثار التوقعات بين متابعي العلامة التجارية.

ومع ذلك، لم تؤكد شركة أبل رسميًا أي معلومات تتعلق بتصميم هذا الجهاز.

وكما جرت العادة، فإن التفاصيل الحقيقية لجهاز آيفون 17 برو، ربما لن تكون معروفة حتى العرض المقرر له في العام المقبل.

بالإضافة إلى إعادة تصميم الكاميرات هذه، إذا كانت صحيحة، ستمثل تغييرًا كبيرًا في جماليات ووظائف آيفون، بما يتماشى مع اتجاهات الابتكار التي تسعى إلى تنفيذها في كل جيل.

كما ستشمل السلسلة الطرز التالية؛ iPhone 17 وiPhone 17 Plus وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max وiPhone 17 Pro Slim. وإذا تم تأكيد ذلك، فستكون هذه المرة الأولى التي تطلق فيها شركة أبل 5 إصدارات مختلفة في الجيل نفسه.

وفيما يتعلق بالمواصفات الفنية، فمن المتوقع أن تشتمل الطرازات جميعها على شاشات مزودة بتقنية "ProMotion"، مما يوفر معدل تحديث متكيفًا يصل إلى 120 هرتز. بالإضافة إلى شريحة A19 المصنعة بتقنية 3 نانومتر، والتي من شأنها أن توفر تحسينات في الأداء وكفاءة الطاقة.

وفي قسم التصوير الفوتوغرافي، من المتوقع وجود كاميرا خلفية رئيسة بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل. وستتراوح ذاكرة الوصول العشوائي "RAM" بين 8 جيجابايت في النماذج القياسية و12 جيجابايت في إصدارات Pro.

كما سيحتوي التصميم العام على حواف أرق وشاشة أقوى، وذلك بفضل الطلاء الجديد المحتمل الذي يكون أكثر قوة من الدرع الخزفي. بينما تجدر الإشارة إلى أن كل هذه الشائعات لم يتم تأكيدها من قبل شركة أبل.