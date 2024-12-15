مع قرب الأعياد.. تحذيرات من بطاقات ملغومة

نيوز – منوعات

يُعد موسم الأعياد فرصة ذهبية للاحتيال الإلكتروني، وذلك عبر نوع جديد من الاحتيال، وهو بطاقات معايدة إلكترونية "ملغومة"، تهدف لسرقة الأموال، والبيانات الشخصية للمستخدمين.

طريقة الاستهداف

قد تكون بعض بطاقات المعايدة الإلكترونية مزيفة ومليئة بالبرامج الضارة التي تصيب جهازك، ما يعني أن الناس بحاجة إلى أن يكونوا منتبهين بشأن الهجوم المحتمل، وعدم الوقوع في فخ أي بطاقات معايدة مزيفة قد تصلهم عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق "واتس آب، وغير ذلك من برامج الدردشة.

ويبدأ كل شيء عندما يتلقى رسالة تحتوي على بطاقات معايدة "خبيثة" بصيغة "PDF"، وبمجرد النقر فوق البطاقة، يبدأ البرنامج الضار في العمل داخل الجهاز لسرقة المعلومات السرية.

وغالبًا ما تأتي البطاقات المزيفة مع ملفات "APK"، التي يمكنها تنشيط الفيروس ومهاجمة جهازك، وبعدها سرقة البيانات الشخصية، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وكلمات مرور التطبيقات.

كيف تحمي نفسك

أفضل طريقة لتجنب الوقوع في فخ هذا النوع الجديد من الاحتيال، هي حظر مثل هذه الرسائل من المرسلين غير المعروفين، والتأكد من أن البطاقة تأتي من مصدر موثوق ومعروف، وتجنب الروابط المشبوهة في البريد الإلكتروني أو الرسائل.

ويجب أيضًا تغيير طريقة تخزين التفاصيل الشخصية على هاتفك، إذ تعد برامج إدارة المرور أفضل مصدر للحماية من مثل هذه المشكلات.

وتحتوي أجهزة "أبل" على مدير مرور لمستخدمي "iOS 18" يسمح لهم بالوصول إلى الحسابات الرقمية دون حفظ المرور، وفي حالة اختراق كلمة مرورك، ستنبهك "أبل"، وتطلب منك تغييرها على الفور.

وإذا كنت تريد تجنب حوادث المرور تمامًا، فإن عمالقة التكنولوجيا يمنحونك، الآن، خيار إعداد مفاتيح المرور لحسابات مختلفة.