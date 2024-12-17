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أمين الرياض.. من هو عبد الله النعيم؟

منوعات

2024-12-17 | 08:33
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أمين الرياض.. من هو عبد الله النعيم؟
المصدر:
وكالات
610 مشاهدة

أعلن قبل يومين عن وفاة عبد الله العلي الصالح النعيم، أمين مدينة الرياض سابقاً عن عمر تجاوز 90 عاماً، بعد أن وضع بصماته التخطيطية على الرياض، وكان محل ثقة حتى نال وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة، ووسام الملك حسين بن علي من الأردن، ووسام العرش بدرجة قائد من المغرب.

ويُعد النعيم من أبرز الشخصيات التي تركت بصمة في مسيرة التنمية الحضرية لمدينة الرياض، حيث شغل منصب أمين مدينة الرياض من عام 1396هـ (1976م) إلى عام 1411هـ (1991م).

خلال فترة عمله، ساهم بشكل كبير في إعداد وتنفيذ الخطط التطويرية التي شهدتها المدينة، مما جعلها نموذجًا للتحديث العمراني على مستوى المنطقة.

تخرج عبد الله العلي النعيم من جامعة القاهرة بتخصص الهندسة المعمارية، وعمل بعد تخرجه في عدة مواقع قيادية قبل أن يتولى منصب أمين مدينة الرياض، حيث لعب دورًا مهمًا في تأسيس بنية تحتية حديثة للعاصمة، بما في ذلك مشاريع كبرى مثل شبكات الطرق والجسور، وتطوير الأحياء السكنية، وإنشاء الحدائق والمرافق العامة.

وقد عُرف النعيم بحرصه على المزج بين التطوير الحضري والحفاظ على الهوية الثقافية للمدينة، حيث تبنّى رؤية تجمع بين الأصالة والحداثة، وأصدر سيرته الذاتية بعنوان (بتوقيعي.. حكايات من بقايا السيرة) عام 2020، وصدر عنه كتاب (عبدالله العلي النعيم.. الإدارة بالإرادة) تأليف: إبراهيم بن عبدالرحمن التركي. صدر عام 2002، وكتاب (عِشْت لم ألْتَفِتْ: رؤية سردية للمسيرة الرسمية والتطوعية للقائد الإداري الشيخ عبد الله علي النعيم) إعداد: مركز العالم للتوثيق 2022.

ولد الراحل في 15 كانون الاول عام 1931 بمدينة عنيزة في السعودية، وشغل منصب مدير تعليم منطقة الرياض عام 1962، وعُين أميناً لمدينة الرياض من عام 1396 إلى عام 1411.

وكان ممن أسس وترأس مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي بالرياض، ومجلس إدارة الجمعية الخيرية الصالحية بعنيزة، التي تضم مركز صالح بن صالح الاجتماعي للرجال، ومركز الأميرة نورة الاجتماعي للنساء.

وترأس مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية، وعضوها المنتدب، ومجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، وعضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومؤسس ورئيس مجلس أمناء المعهد العربي لإنماء المدن، الذي يتبع منظمة المدن العربية، وعضو مشارك في مجلس إدارة منظمة المدن الكبرى (متروبولس) ومقرها الرياض. وشغل عضوية عدد من المؤسسات والجمعيات.
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السعودية

عبد الله النعيم

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