هل يزيد تلوث الهواء من مخاطر الإصابة بجلطات الدم؟. اليكم الاجابة

ويقول الأطباء إن هناك نوعين من جلطات الأوردة العميقة، وهما الجلطة التي تتكون في أوردة الساق أو الذراع، أو الانصمام الرئوي الذي يحدث عندما تتكون جلطة في الجسم، ثم تتحرك حتى تصل إلى الرئة، علماً بأن النوعين يشكلان خطورة على حياة المريض، حسبما ذكرته الأنباء .وقام فريق بحثي من جامعات مينيسوتا وواشنطن وأوكلاهوما بالولايات بمتابعة 7600 مريض بالغ يعيشون بالقرب من 6 مدن أميركية، مع قياس معدلات الهواء في تلك المناطق. وعلى مدار 17 عاماً، تم نقل 250 منهم إلى المستشفى جراء إصابتهم بجلطات في الدم.وتبين من الدراسة أن التعرض لجزيئات الغبار الدقيقة، التي تنبعث عن محطات الطاقة أو حرائق الغابات مخاطر الإصابة بالجلطات بنسبة 39 في المائة.وأظهرت الدراسة التي أوردها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، أن التعرض بشكل مزمن لأكسيد النيتروجين وثاني أكسيد النيتروجين، اللذين ينبعثان من عوادم السيارات، مخاطر الإصابة بالجلطة بنسبة 121 في المائة و174 في المائة على الترتيب.وذكر الباحثون أن هذه النتائج "تضيف إلى الأدلة المتراكمة بشأن المخاطر الصحية الناجمة عن تلوث الهواء".