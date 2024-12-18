مشاكل في "آيفون" بعد تحميل iOS 18.2

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اشتكى بعض مستخدمي هواتف "آيفون" من ظهور مشكلات في هواتفهم بعد تحميل إصدار iOS 18.2 الذي أطلق مؤخرا.

وأشارت الإنترنت إلى أن بعض مستخدمي هواتف 15 Pro وPro Max بدأوا يعانون من مشكلات في ارتفاع درجة الهاتف بشكل غير طبيعي بعد أن حملوا إصدار iOS 18.2 في أجهزتهم، وخصوصا عند استعمال تقنيات التي وفرها هذا الإصدار.

ونوه الذين يعانون من هذه المشكلات أن هواتفهم باتت ترتفع حرارتها بسرعة عند استخدام ميزة Image Playground، وهي ميزة تعتمد على لتوليد عبر الأوامر النصية وتستعمل لتحميل العادية لصور ثلاثية الأبعاد.

كما عانى بعض هواتف 15 Pro وPro Max من مشكلات في ارتفاع حرارة هواتفهم بعد تحميل iOS 18.2 واستخدام ميزة Genmoji التي تستعمل لإنشاء رموز تعبيرية بالذكاء الاصطناعي.

وذكرت بعض التقارير أن مستخدمي بعض هواتف 16 لاحظوا أنها باتت ترتفع حرارتها بسرعة عند استعمال تطبيق بعد أن حصلوا على إصدار iOS 18.2، كما أن شحن البطارية بات ينفذ بسرعة أكبر.

وينصح خبراء التقنية أصحاب هواتف "آيفون" الذين يعانون من المشكلات المذكورة بعدم استخدام ميزات حاليا ريثما تعالج آبل هذه المشكلة بإصدار جديد من أنظمة iOS، وضرورة خفض مستوى سطوع شاشات هواتفهم للترشيد من استهلاك شحن البطارية.