أمراض معدية مشتركة معك في صالات الجيم.. كيف تحمي نفسك؟

هل تعلم أن صالات الجيم قد تكون بيئة خصبة لانتقال العدوى الجلدية؟ الأجهزة الرياضية المشتركة والبيئة في الصالات قد تعرضك للإصابة بأمراض معدية، خاصة الجلدية منها.. التفاصيل مع فرح في بيوتيك.





1 التينيا: عدوى فطرية تسبب طفحًا جلديًا دائري الشكل، تنتقل عبر الأسطح الملوثة أو التلامس مع المصابين.



2 قدم الرياضي: عدوى فطرية تصيب القدمين (خاصة بين الأصابع)، وتنتقل في الأماكن مثل غرف تبديل الملابس أو الحمامات المشتركة.



3 القوباء: عدوى بكتيرية تؤدي إلى تقرحات، وتنتقل بالتلامس المباشر أو باستخدام المناشف والمعدات المشتركة.





4 الثآليل الفيروسية: تنتج عن فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وتنتقل عبر الأسطح الملوثة كحصائر التمارين.



5 التهاب الجريبات: عدوى بكتيرية أو فطرية تصيب بصيلات الشعر نتيجة التعرق المفرط أو استخدام معدات غير نظيفة.



6 الدمامل والخراجات: عدوى بكتيرية تسبب كتلًا مؤلمة مليئة بالصديد، نتيجة ملامسة الجلد لأسطح ملوثة.





طرق الوقاية من العدوى الجلدية في الصالات الرياضية:



• ارتداء ملابس نظيفة وقابلة للتهوية للحد من التعرق الزائد.

• تغيير الملابس بعد التمرين مباشرة لتجنب بقاء العرق والرطوبة على الجسم لفترات طويلة.

• الاستحمام بصابون مضاد للبكتيريا بعد التمارين، مع استخدام منشفة شخصية.

• غسل اليدين جيدًا قبل وبعد استخدام الأجهزة الرياضية.

• تغطية الأجهزة الرياضية بمناشف نظيفة قبل استخدامها.



توصي فرح باتباع هذه التدابير الوقائية قبل التمرين وأثناءه وبعده، للوقاية من الأمراض الجلدية والاستمتاع بتمارينك الرياضية بأمان.



للمزيد من النصائح الصحية، تابعوا "بيوتيك" كل يوم جمعة الساعة 10:00 مساءً على شاشة السومرية، كما يمكنكم مشاهدة جميع حلقات البرنامج عبر توضح فرح أن هناك 6 أنواع شائعة من الالتهابات الجلدية التي يمكن أن تنتشر في صالة الألعاب الرياضية:: عدوى فطرية تسبب طفحًا جلديًا دائري الشكل، تنتقل عبر الأسطح الملوثة أو التلامس مع المصابين.: عدوى فطرية تصيب القدمين (خاصة بين الأصابع)، وتنتقل في الأماكن مثل غرف تبديل الملابس أو الحمامات المشتركة.: عدوى بكتيرية تؤدي إلى تقرحات، وتنتقل بالتلامس المباشر أو باستخدام المناشف والمعدات المشتركة.: تنتج عن فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وتنتقل عبر الأسطح الملوثة كحصائر التمارين.: عدوى بكتيرية أو فطرية تصيب بصيلات الشعر نتيجة التعرق المفرط أو استخدام معدات غير نظيفة.: عدوى بكتيرية تسبب كتلًا مؤلمة مليئة بالصديد، نتيجة ملامسة الجلد لأسطح ملوثة.• ارتداء ملابس نظيفة وقابلة للتهوية للحد من التعرق الزائد.• تغيير الملابس بعد التمرين مباشرة لتجنب بقاء العرق والرطوبة على الجسم لفترات طويلة.• الاستحمام بصابون مضاد للبكتيريا بعد التمارين، مع استخدام منشفة شخصية.• غسل اليدين جيدًا قبل وبعد استخدام الأجهزة الرياضية.• تغطية الأجهزة الرياضية بمناشف نظيفة قبل استخدامها.توصي فرح باتباع هذه التدابير الوقائية قبل التمرين وأثناءه وبعده، للوقاية من الأمراض الجلدية والاستمتاع بتمارينك الرياضية بأمان.للمزيد من النصائح الصحية، تابعوا "بيوتيك" كل يوم جمعة الساعة 10:00 مساءً على شاشة السومرية، كما يمكنكم مشاهدة جميع حلقات البرنامج عبر النقر هنا .