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أمراض معدية مشتركة معك في صالات الجيم.. كيف تحمي نفسك؟
منوعات
2024-12-19 | 07:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية
510 مشاهدة
هل تعلم أن صالات الجيم قد تكون بيئة خصبة لانتقال العدوى الجلدية؟ الأجهزة الرياضية المشتركة والبيئة
الرطبة
في الصالات قد تعرضك للإصابة بأمراض معدية، خاصة الجلدية منها.. التفاصيل مع
الدكتورة
فرح
الخياط
في
برنامج
بيوتيك.
توضح
الدكتورة
فرح
الخياط
أن هناك 6 أنواع شائعة من الالتهابات الجلدية التي يمكن أن تنتشر في صالة الألعاب الرياضية:
1
التينيا
: عدوى فطرية تسبب طفحًا جلديًا دائري الشكل، تنتقل عبر الأسطح الملوثة أو التلامس مع المصابين.
2
قدم الرياضي
: عدوى فطرية تصيب القدمين (خاصة بين الأصابع)، وتنتقل في الأماكن
الرطبة
مثل غرف تبديل الملابس أو الحمامات المشتركة.
3
القوباء
: عدوى بكتيرية تؤدي إلى تقرحات، وتنتقل بالتلامس المباشر أو باستخدام المناشف والمعدات المشتركة.
4
الثآليل الفيروسية
: تنتج عن فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وتنتقل عبر الأسطح الملوثة كحصائر التمارين.
5
التهاب الجريبات
: عدوى بكتيرية أو فطرية تصيب بصيلات الشعر نتيجة التعرق المفرط أو استخدام معدات غير نظيفة.
6
الدمامل والخراجات
: عدوى بكتيرية تسبب كتلًا مؤلمة مليئة بالصديد، نتيجة ملامسة الجلد لأسطح ملوثة.
طرق الوقاية من العدوى الجلدية في الصالات الرياضية:
• ارتداء ملابس نظيفة وقابلة للتهوية للحد من التعرق الزائد.
• تغيير الملابس بعد التمرين مباشرة لتجنب بقاء العرق والرطوبة على الجسم لفترات طويلة.
• الاستحمام بصابون مضاد للبكتيريا بعد التمارين، مع استخدام منشفة شخصية.
• غسل اليدين جيدًا قبل وبعد استخدام الأجهزة الرياضية.
• تغطية الأجهزة الرياضية بمناشف نظيفة قبل استخدامها.
توصي
الدكتورة
فرح
الخياط
باتباع هذه التدابير الوقائية قبل التمرين وأثناءه وبعده، للوقاية من الأمراض الجلدية والاستمتاع بتمارينك الرياضية بأمان.
للمزيد من النصائح الصحية، تابعوا
برنامج
"بيوتيك" كل يوم جمعة الساعة 10:00 مساءً على شاشة السومرية، كما يمكنكم مشاهدة جميع حلقات البرنامج عبر
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