أعلى مستوياتها عالمياً منذ 50 عامًا.. ما أسباب ارتفاع أسعار القهوة العربية؟

تشهد أسعار القهوة ارتفاعاً مستمراً بشكل ملحوظ، حيث زادت بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضي، مما يسبب قلقاً كبيراً في القهوة العالمية. يعود ذلك إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، مما ينعكس بشكل مباشر على توقعات الاستهلاك والأسعار في الأسواق.وصلت العقود الآجلة للقهوة لشهر آذار /مارس إلى أعلى مستوى لها منذ خمسين عاماً، حيث سجلت 348.35 سنتاً للرطل.المحللون يعتبرون أن الارتفاع الكبير في الأسعار لا يظهر أي علامات على التباطؤ، من أن استعادة مستويات الأسعار الطبيعية قد يستغرق وقتاً طويلاً.حبوب القهوة من نوع "أرابيكا" المعروفة بنكهتها الحلوة تشكل نسبة كبيرة من العالمي، حيث تمثل ما بين 60% و70% من الإنتاج.لكن التوقعات تشير إلى استمرار العجز في الإمدادات، خاصة في البرازيل التي قد تشهد انخفاضاً في إنتاج قهوة "أرابيكا" بسبب الجفاف الشديد الذي ضربها هذا العام.من المتوقع أن تستمر أسعار القهوة في الارتفاع مع التحديات المناخية السلبية، والتي تسببت في انخفاض المحاصيل في بعض الدول المنتجة الكبرى. كما أن العجز المتوقع في الإنتاج قد يصل إلى 8.5 مليون كيس.