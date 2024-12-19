هل سمعت عن متلازمة "أليس في بلاد العجائب"؟ إليك كل ما يجب أن تعرفه

ما هي متلازمة "أليس في بلاد العجائب"؟



تقول فرح الخياط، أنّ متلازمة "أليس في بلاد العجائب" هي مرض يسبب نوبات من الإدراك المشوش، بحيث يرى المريض كل ما يحيط به بأحجام وأبعاد مختلفة، مثل أن يرى الأشياء صغيرة الحجم على أنها كبيرة وضخمة والعكس.. كما يرى الأشياء البعيدة على مقربة منه والعكس أيضًا.

المتلازمة لا تُعدّ مرضًا بالعين أو بأي من الحواس، لكنها ناتجة عن تشوش عقلي، وعدم استطاعة العقل إدراك البيئة المحيطة به، ولكن حتى وإن أسبابها لا ترتبط بالحواس، إلا أنّها يمكن أن تؤثر على أي الحواس خاصة الرؤية والسمع، بالإضافة إلى معاناة المريض بعدم الشعور بالوقت فقد يبدو بطىء بعض الشىء أو سريع بعض الشيء.

كما تؤثر "متلازمة في بلاد العجائب" في الأغلب على الأطفال والمراهقين، بحيث تزداد المفاهيم المضطربة وتتطور مع التقدم في العمر، وأيضا يمكن أن تصيب الكبار لأسباب متعددة.. وتعرف باسم آخر وهو متلازمة "تود" نسبة إلى مكتشفها خلال فترة الخمسينات الدكتور البريطاني "جون تود" الذي أطلق عليها أيضا اسم "متلازمة أليس"؛ لآن الأعراض التي تصاحبها هي الأعراض ذاتها التي صاحبت "أليس" الشخصية الشهيرة في رواية "لويس كارول" في بلاد العجائب.

أعراض المتلازمة:



تختلف الأعراض من شخص لآخر، قد تدوم ظهورها على شخص مدة لا تتعدى بضع دقائق، وقد تصل مع شخص آخر لنصف ساعة، ولكن الأعراض المشابهة هي:

• الصداع النصفي: حيث يعتقد بعض الأطباء أن "متلازمة أليس" هي مؤشر حسي للصداع النصفي، ويعتقد آخرون أنها نوع من أنواع الصداع النصفي.



• التشوية: التصغير هو الشعور بأن الأجسام المحيطة بنا تبدو وكأنها أصغر حجما، أما التكبير هو الشعور بأن الأجسام المحيطة تبدو وكأنها أكبر حجما.. وكلاهما يندرج تحت عنوان "تشويه الحجم".



• التشويش الإدراكي: وهو أن تشعر بأن الأجسام الموجودة أمامك قد تكون قريبة منك وهي بعيدة، والعكس، والأجسام القريبة تبدو بعيدة كثيرا.



• تشويش في الوقت: يعاني بعض المرضى من فقدان الإحساس بالوقت، فأحيانا يشعرون أن الوقت يمر سريعا أو العكس يمر ببطىء شديد.



• تشويش صوتي: تبدو كل الأصوات - حتى المعتاد عليها - بأنها أصوات عالية، أو عشوائية.

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الأسباب: شاهد حلقة "بيوتيك" على



العوامل التي تسبب "متلازمة أليس" ليست محددة، ورغم ذلك إلا أن الأطباء تأكدوا أنها لا ترتبط بالعين، أو بالهلوسة،أو بمرض عقلي أو عصبي. كما يعتقد الأطباء أن النشاط الكهربائي غير العادي في الدماغ، يؤدي إلى تدفق الدم بشكل غير طبيعي إلى الجزء الخاص بالإدراك البصري والعقلي بالدماغ، وللنشاط الكهربائي أسباب عدّة.

وقد أفاد الباحثون أنّ الصداع النصفي يُعتبر السبب الرئيسي لـ"متلازمة في بلاد العجائب" لدى البالغين، والعدوى السبب الرئيسي للمتلازمة لدى الأطفال.





عوامل أخرى محتملة للمرض:



• الضغط العصبي والإجهاد.

• أدوية السعال

• تناول أدوية الهلوسة

• الصرع

• السكتات الدماغية

• أورام الدماغ



هل هناك علاج لهذه المتلازمة؟



أفاد الأطباء أنه لا يوجد علاج لـ"متلازمة في بلاد العجائب"، إلا أنه يمكن تخفيف الأعراض من خلال الراحة وترك الأمر يُعالج مع الوقت، ورغم أنّ أعراض المتلازمة ليست خطيرة، إلا أنّ العلاج يكمن في الوصول للسبب الرئيسي للمتلازمة والبدء في علاجه، ومن ثم تبدأ أعراض المتلازمة في الاختفاء، سواء كان السبب الصداع النصفي، أو العدوى، أو الإجهاد.