التمديد الثاني لتعطيل الرحلات.. مطار دمشق يعلن موعدا جديدا لاستئناف اعماله

وأعلن مطار دمشق الدولي تعليق الرحلات حتى من كانون الثاني 2025، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص من المدني.وجاء هذا التعليق، كثاني تمديد وثالث موعد، حيث مدد المطار تعليق الرحلات في 18 ديسمبر لغاية 24 ديسمبر (أي يوم غد الثلاثاء)، اما التعليق فكان محددا من المفترض من 8 وحتى 18 ديسمبر، والسماح فقط بالاقلاع والهبوط بتصاريح خاصة، فيما استأنف المطار الرحلات الداخلية منذ 4 أيام.