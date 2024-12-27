5 ميزات في ساعة أبل الجديدة؟

نيوز – منوعات

تصنع أبل بعضًا من أكثر الساعات الذكية ثراءً بالميزات المتاحة، فإذا كنت قد اشتريت للتو أحدث إصدار من Watch Series 10 أو Watch Ultra 2 أو Watch SE، هنالك بعض الأدوات التي تساعدك على البقاء على اتصال أفضل مع إعطاء الأولوية للسلامة والاستمتاع.

وقدمت أبل مؤخرًا الكثير من الأشياء الجديدة الرائعة مع إطلاق watchOS 11، بما في ذلك أدوات للمسافرين وعشاق وهواة التمرين والمزيد، مع التركيز على ميزات ساعة أبل الأحدث هذه، إليك خمس ميزات عليك تجربتها فورًا.

ميزة الأمان لتسجيل الوصول

وظهرت ميزة الأمان لتسجيل الوصول من أبل لأول مرة على آيفون مع إطلاق iOS 17 قبل أن تشق طريقها إلى ساعة أبل في عام 2024 مع watchOS 11، وتتيح هذه الأداة القيمة للمستخدمين إبقاء أحبائهم على اطلاع بمكان وجودهم عند القيام بأشياء مثل الخروج للركض بمفردهم أو مقابلة صديق لتناول القهوة في مكان جديد أو ببساطة القيام بمهمة.

لكن من الغريب، أن الأداة مخفية إلى حد ما داخل تطبيق الرسائل، ولاستخدامها حدد جهة اتصال أولًا ثم انقر فوق علامة الجمع في أسفل الرسالة وانتقل لأسفل إلى "التسجيل"، من هناك يمكنك ضبط ساعتك لإخطار جهة اتصال بعد مرور فترة زمنية معينة، أو عند وصولك فعليًّا إلى موقع معين أو عند انتهاء تمرينك، وستتلقى جهة الاتصال هذه إشعارًا بأنك تسجل الوصول معها، وإذا لم ترسل لأي سبب من الأسباب رسالة بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة، فسيتم تنبيه جهة الاتصال الخاصة بك وإرسال أحدث معلومات موقعك إليها.

الترجمة على المعصم

تُعد ميزة أخرى رائعة جديدة تم تقديمها مع watchOS 11 هي تطبيق الترجمة الذي يمنحك القدرة على ترجمة ما مجموعه 20 لغة مختلفة مباشرة من معصمك، مع خيارات مثل إدخال الصوت والنص، كما يوفر التطبيق أيضًا أدلة نطق صوتية حتى لا تبدو وكأنك تتكلم بصوت عالٍ، إلى جانب القدرة على حفظ عباراتك المفضلة لوقت لاحق.

تحفيز النشاطات

تُعد حلقات النشاط من أبل أداة تحفيزية قيمة حقًّا، خاصة بالنسبة للعاملين في المكاتب الذين قد ينسون أحيانًا النهوض والتحرك في أثناء النهار بسبب جاذبية الشاشة الكبيرة التي لا نهاية لها، وهناك ثلاث حلقات نشاط تشمل حلقة تشجع المستخدمين على الوقوف من حين لآخر، وحلقة تشجع على المشي، وحلقة تحفزك على ممارسة الرياضة بمعدل ضربات قلب مرتفع لعدد معين من الدقائق يوميًّا، كما يمكن للمستخدمين تخصيص حلقات نشاطهم وحتى إيقافها مؤقتًا في الأيام التي يحتاجون فيها إلى استراحة.

ملخصات الإشعارات

ما زلنا ننتظر جميع ميزات Apple Intelligence الموعودة لتشق طريقها حقًّا إلى ساعة أبل، ولكن إذا كنت حريصًا على تجربتها، فهناك واحدة يمكن للأشخاص الذين لديهم أحدث أجهزة آيفون الوصول إليها، والميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعرض الإشعارات من الرسائل والتطبيقات بطريقة أكثر فائدة من أي وقت مضى، فبدلًا من الحصول على السطر من رسالة بريد إلكتروني أو نص على ساعتك أو هاتفك الذكي، تحصل بدلًا من ذلك على خلاصة لأهم المعلومات التي يجب معرفتها، وهذا يجعل حقًّا من السهل فهم الرسالة بسرعة.

تتبع المد والجزر

يتيح تطبيق Tides الرائع والجديد من أبل التحقق من حالة عدد هائل من الشواطئ حول العالم ببضع نقرات فقط، ويمكنك عرض مخططات المد والجزر والتنبؤات لمدة تصل إلى سبعة أيام، وظروف الرياح والطقس، وأوقات شروق الشمس وغروبها والمزيد. لذا، سواء كنت من محبي ركوب الأمواج أم مصوري المناظر الطبيعية أم سائقي القوارب أم الملاحين أم المتجولين على الشاطئ أم ببساطة من محبي البحر، فإن ميزة تتبع المد والجزر هذه مثالية لتحديد مغامرتك التالية.

























