قط يحصل على رتبة عسكرية

حصل القط "توليك"، والذي يعمل كرجل إطفاء في مفرزة سيمينيتشي في موسكو، على أول لقب خاص، في يوم المنقذ بروسيا.وكتبت وزارة الطوارئ في موسكو على قناتها في "تلغرام": "تم منح رجل الإطفاء القط "توليك"، الذي يخدم في القسم "بي تشيه 89" من مديرية المنطقة الإدارية الجنوبية الشرقية، للمديرية الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية لمدينة موسكو، الرتبة الخاصة الأولى "صف ضابط".وصنع الموظفون للقط "توليك" أحزمة كتف مصغرة ويخططون في المستقبل لخياطة زي رسمي له، تابع لوزارة الطوارئ.وعلى مدار سنوات الخدمة، فاز القط بقلوب رجال الإطفاء، وأصبح صديقهم المخلص. ويشارك "توليك" بنشاط في الخدمة، ويزور الحراسة كل يوم، ويرافق "توليك" أيضًا رجال الإنقاذ في الرحلات الميدانية.