أبرز إصدارات الأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي خلال عام 2024

نيوز – منوعات

شهد عام 2024 تدفقًا كبيرًا لأجهزة الكمبيوتر القادرة على التعامل مع أحمال عمل الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي، بعد ظهور هذا المفهوم في العام 2023.

ولم يقتصر الأمر على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، بل انضمت "أبل" إلى الحركة من خلال "Apple Intelligence".

وقدمت خيارات محسنة للمستخدمين الذين يبحثون عن أجهزة كمبيوتر محمولة ذات قدرات الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، كان تنفيذ الذكاء الاصطناعي على جانب الكمبيوتر الشخصي مختلفًا كثيرًا ومربكًا بعض الشيء في بعض الأحيان، بحسب ما أوردته صحيفة "إنديان إكسبرس".

بينما كان الأمر أكثر بساطة على أجهزة Mac، حيث اكتسبت حتى الطرز التي يبلغ عمرها 3 سنوات مجموعة كاملة من "Apple Intelligence".

كما بدأت شركة "Intel" في إنتاج أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وعززتها شركة "Qualcomm".

وكانت من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مدعومة بمعالج "Intel Core Ultra" من الجيل مع وحدة معالجة عصبية مخصصة (NPU).

ومع ذلك، كان أداء وحدة المعالجة العصبية هذه محدودًا للغاية عند 11 تريليون عملية في الثانية "TOPS"، وهذا يعني أن تجربة الذكاء الاصطناعي على هذه الأجهزة كانت محدودة للغاية أيضًا.

من ثم جاء إعلان رئيس من "Microsoft"، وهو العلامة التجارية "Copilot+ PC".

وكانت أول مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز، ومدعومة بشرائح "Snapdragon X Elite/Plus" من صنع "Qualcomm" استنادًا إلى بنية "ARM" بدلاً من "x86".

وفي حين بدت أجهزة الكمبيوتر "Copilot+" المستندة إلى "ARM" وكأنها البديل المثالي لأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بمعالجات "Intel/AMD"، إلا أنها كانت تعاني من عيب رئيس من حيث الأداء، والكفاءة، وتوافق التطبيقات.

وعلى عكس أجهزة الكمبيوتر التي تدعم الذكاء الاصطناعي، حيث يتعين على المرء شراء جهاز جديد تمامًا، يمكن للمستخدم الذي لديه أي جهاز من عائلة "Mac" حديث إلى حد ما الحصول على تجربة الذكاء الاصطناعي الكاملة من "أبل".

وبالنظر إلى السعر، تُعد أجهزة "Mac" خيارات أرخص نسبيًا، وتوفر أيضًا أداءً ممتازًا، وشاشة رائعة، وبناء متميزًا، ودعمًا طويل الأمد للبرامج. بالإضافة إلى عدم اضطرار المرء إلى الترقية إلى طراز أحدث للحصول على الذكاء الاصطناعي.