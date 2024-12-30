أحد أكبر أسباب الوفاة لدى الرجال يصيب نتنياهو.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا؟

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أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن إصابة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بسرطان البروستاتا من الدرجة الثالثة، حيث أجرى عملية جراحية لاستئصال البروستاتا، حسبما أعلن مكتبه في وقت متأخر من مساء الأحد، في هداسا.

-غياب عن تنصيب ترامب

وستنعكس تلك الأزمة بشكل كبير على نتنياهو، حيث يغيب عن اجتماعات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لبضعة أيام، فضلا عن عدم تمكنه من حضور حفل تنصيب صديقه دونالد ترامب في كانون الثاني المقبل.

من جهة أخرى، تم تأكيد إلغاء جلسات محاكمته الثلاث المقررة لهذا الأسبوع.

- ما هو سرطان البروستاتا؟

بحسب موقع "كلايفند كلينك" فإن سرطان البروستاتا واحد من أكثر أنواع السرطان شيوعاً عند الرجال، ويُعتبر السبب الرئيسي الثاني لوفيات السرطان بين الرجال في الولايات .

وتُشير الإحصائيات إلى أن 80% من الرجال الذين يبلغون سن 80 يعانون من سرطان البروستاتا.

ويضيف، أن "الدرجة" و"المرحلة" تعد وسيلة لوصف موضع سرطان البروستاتا ومدى انتشاره وتأثيره على أعضاء الجسم الأخرى، حيث تتحدّد مرحلة الإصابة بحجم الورم ومدى انتشاره، وتقتصر الإصابة بسرطان البروستات في المراحل المبكرة، المرحلتان الأولى والثانية، على غدة البروستات، أما في المرحلة الثالثة "تم تشخيص نتنياهو بها"، فتكون الإصابة بسرطان البروستات قد تطوّرت ووصل تأثيرها إلى الأنسجة الخارجية المُحيطة بالغدّة.

-أعراض سرطان البروستاتا

يُعتبر سرطان البروستاتا مرضاً صامتاً في مراحله المبكرة، حيث لا تظهر أي أعراض واضحة على المصابين، ومع تقدم المرض، تبدأ الأعراض في الظهور بشكل تدريجي، وتتمثل غالباً في مشكلات مرتبطة بالتبول، مثل الحاجة المتكررة للتبول، خاصة خلال الليل، وصعوبة في بدء التبول أو عدم القدرة عليه.

وقد يلاحظ المريض تدفقاً ضعيفاً أو متقطعاً للبول، بالإضافة إلى الشعور بألم أو حرقة أثناء التبول، إلى جانب ذلك، قد تظهر أعراض أخرى مثل الألم أثناء القذف وظهور الدم في البول أو السائل المنوي، وفي بعض الحالات، يعاني المرضى من نوبات ألم متكررة أو تيبس في مناطق مختلفة من الجسم، مثل أسفل الظهر، الوركين، أو الأطراف.

ونظراً للطبيعة الصامتة للمرض في بداياته، يصبح التشخيص المبكر عبر الفحوصات الدورية أمراً ضرورياً للكشف عن المرض ومعالجته في الوقت المناسب.