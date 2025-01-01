عادات تُحافظ على ذكائك حتى عمر السبعين.. هل تعرفها؟

قاد هذه الدراسة فريق دولي من باحثين من كارولينسكا وجامعة غوتنبرغ في السويد، حيث قاموا بفحص إشارات بيولوجية متنوعة لتقدير عمر الدماغ لدى مجموعة من الأفراد في السبعين من عمرهم بدون أي مشكلات معرفية.وأبرزت نتائج التحليل الذي شمل 739 سخصا أن صحة الأوعية الدموية تلعب دورا حاسما في الحفاظ على شباب الدماغ.وأوضحت الدراسة أن ممارسة النشاط البدني بانتظام، اتباع نظام غذائي صحي، التوقف عن التدخين، والتحكم في مستويات السكر في الدم، من العادات التي تعزز صحة الأوعية الدموية.وقالت عالمة الأعصاب آنا مارسغليا من كارولينسكا: "الرسالة الرئيسية من الدراسة هي أن العوامل التي تؤثر سلبا على الأوعية الدموية قد تكون مرتبطة بأدمغة تبدو سنا، وهو ما يظهر أهمية الحفاظ على صحة الأوعية الدموية لحماية الدماغ".وقد ربطت الدراسة بين زيادة عمر الدماغ وبين عوامل مثل قلة النشاط البدني، الإصابة بمرض السكري، والتعرض لجلطات دماغية، إلى جانب ارتفاع مستويات الالتهاب وزيادة مستويات السكر في الدم.وقد أظهرت الدراسة أيضا بعض الاختلافات بين الرجال والنساء، حيث كان لمستويات الجلوكوز تأثير على عمر الدماغ لدى الرجال.واستخدم الفريق نموذج ذكاء اصطناعي متقدم لتقييم عمر الدماغ من خلال فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، بعد تدريبه على أكثر من 18,000 فحص لأشخاص لا يعانون من أي مشكلات معرفية.وتمت مقارنة المعلومات المستخلصة من عينات الدم مع أعمار الأدمغة، إلى جانب البيانات المرتبطة بالعادات الحياتية والأمراض المختلفة والاختبارات المعرفية.وأشار إريك ويستمان، أخصائي علم الشيخوخة السريري بمعهد كارولينسكا، إلى أن "الخوارزمية دقيقة وموثوقة وسهلة الاستخدام، وعلى الرغم من أنها أداة بحثية، إلا أنها قد تكون مفيدة في التحقيقات السريرية في المستقبل، مثل التحقيقات المتعلقة بالخرف".ويعتبر هذا الرابط مع الخرف أمرا مهما، حيث إن الأدمغة الأكبر سنا تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل الزهايمر، وتشير النتائج إلى طرق محتملة للحماية من هذا التدهور المعرفي.ويخطط الباحثون لدراسة أعمق حول كيفية تطوير مقاومة الدماغ لعوامل الشيخوخة، مع التركيز على الفروق بين الجنسين، خاصة فيما يتعلق بالهرمونات والعوامل الثقافية والاجتماعية.