ثنائيات رومانسية تتألق في حفل غولدن غلوب 2025... تعرفوا عليها!

تحوّل حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب 2025" إلى ليلة رومانسية لأشهر ثنائيات هوليوود، الذين اجتمعوا للاحتفال بأفضل ما قدمته السينما والتلفزيون، مساء الأحد 5 يناير (كانون الثاني) في فندق بيفرلي هيلتون، بكاليفورنيا.







واستمر حفل غولدن غلوب 2025 في تقديم لقطات خاصة للثنائيات، كشفت قوة العلاقة والمحبة بين أفرادها.



أبرز الثنائيات الرومانسية على السجادة في حفل غولدن غلوب 2025:





آدم برودي ولايتون ميستر:

تألق الثنائي، المتزوج منذ 10 سنوات، بإطلالات منسقة باللون الأخضر على السجادة الحمراء، حيث حضر برودي كمرشح عن فيلم Nobody Wants This.







سيلينا غوميز وبيني بلانكو:

ظهرا معاً لأول مرة بعد خطوبتهما في (كانون الأول)، حيث جلسا جنباً إلى جنب طوال الحفل، ورصدت الكاميرات لقطات عفوية وعاطفية كشفت عمق علاقتهما. وفي أجواء رومانسية مميزة، تألقت ثنائيات وأظهرت انسجاماً واضحاً وأجواء من الحب.واستمر حفل غولدن غلوب 2025 في تقديم لقطات خاصة للثنائيات، كشفت قوة العلاقة والمحبة بين أفرادها.أبرز الثنائيات الرومانسية على السجادة في حفل غولدن غلوب 2025:آدم برودي ولايتون ميستر:تألق الثنائي، المتزوج منذ 10 سنوات، بإطلالات منسقة باللون الأخضر على السجادة الحمراء، حيث حضر برودي كمرشح عن فيلم Nobody Wants This.سيلينا غوميز وبيني بلانكو:ظهرا معاً لأول مرة بعد خطوبتهما في (كانون الأول)، حيث جلسا جنباً إلى جنب طوال الحفل، ورصدت الكاميرات لقطات عفوية وعاطفية كشفت عمق علاقتهما.

تيد دانسون وماري ستينبرغن:

بدت الكيمياء واضحة بين الحائز على جائزة Carol Burnett وزوجته، اللذين احتفلا بـ30 عاماً من الزواج.

تيموثي شالاميت وكايلي جينر:

لفتا الأنظار بابتساماتهما المستمرة خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها نيكي جلاسر.

نيكولاس كيدج وريكيو شيباتا:

حضر النجم الشهير الحفل برفقة زوجته، في إطلالة بسيطة وأنيقة.

إيما ستون وديف ماكاري:

ظهرت ستون لأول مرة بقصة شعر قصيرة جديدة، برفقة زوجها، حيث تبادلا الضحكات داخل الحفل.

كريستين بيل وداكس شيبرد:

خطفا الأنظار بإطلالتهما، احتفالًا بـ12 عاماً من الحب والشراكة.

جيف غولدبلوم وإميلي ليفينغستون:

النجم وزوجته تألقا كرمز للأناقة والموضة في الحفل، حيث لفتا الأنظار بعفويتهما.

إيوان ماكجريجور وماري إليزابيث وينستيد:

حضر الممثل البريطاني مع زوجته، حيث احتضنا بعضهما البعض على السجادة الحمراء، مما أضاف لمسة رومانسية على الأجواء.

جيك جيلنهال وجين كاديو:

بطل فيلم Presumed Innocent ظهر مع صديقته، عارضة الأزياء جين كاديو، التي تجمعه بها علاقة منذ ست سنوات.

مايا إرسكين ومايكل أنجارانو:

نجمة مسلسل "السيد والسيدة سميث"، وزوجها نجم مسلسل "Will & Grace"، بديا قريبين جداً من بعضهما البعض على السجادة الحمراء، معبرين عن الحب والانسجام بينهما.

ميليسا مكارثي وبن فالكون:

عبرت النجمة الكوميدية ميليسا مكارثي عن سعادتها بحضور حفل غولدن غلوب مع زوجها بن فالكون، حيث أتمّا معاً 20 عاماً من الحب والشراكة.

موريس شيستنوت وباميلا:

أظهر شيستنوت وزوجته باميلا لحظة رومانسية حيث طبع قبلة على خدها أمام المصورين، بعد قرابة 30 عاماً من الحياة الزوجية، مما أضفى مزيداً من الحميمية على الحفل.