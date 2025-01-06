من العصر الجوراسي إلى اليوم: اكتشاف آثار أقدام الديناصورات في إنجلترا

هذه الآثار تشير إلى أن زواحف مثل الديناصور المفترس "ميجالوصور"، الذي يبلغ طوله تسعة أمتار، كانت تتحرك في مسارات شاسعة.وأعلن باحثون من جامعتي وبرمنغهام، أنّ أعمال الحفر في محجر "ديوارز فارم" كشفت عن خمسة مسارات ممتدة، حيث بلغ طول أحدها أكثر من 150 مترًا. وأوضح العلماء أن أربعة من هذه المسارات تعود لديناصورات عملاقة عاشبة طويلة العنق تُعرف باسم "سوروبودات". ومن المحتمل أن تكون هذه الديناصورات من "سيتيوصور"، التي تُعتبر قريبة من الديناصور الشهير "ديبلودوكوس" الذي يصل طوله إلى 18 مترًا.أمّا المسار الخامس، فقد صنعه ديناصور من نوع "ميجالوصور" آكل اللحوم، الذي كان يتميز بأقدامه الثلاثية الأصابع والمخالب. وأشار الباحثون إلى أن آثار الحيوانات آكلة اللحوم والعاشبة، التي تعود إلى حوالي 166 مليون سنة، تتقاطع مع بعضها البعض، مما يثير تساؤلات حول كيفية تفاعل النوعين من الديناصورات.يُعتبر "ميجالوصور" أول ديناصور تم تسميته ووصفه علميًا في عام 1824، مما أطلق بداية علم الديناصورات واهتمام الجمهور بها قبل 200 عام. وفي هذا السياق، قالت إيما نيكولز، عالمة حفريات الفقاريات في متحف التاريخ الطبيعي بجامعة أكسفورد: "لقد عرف العلماء عن ميجالوصور ودرسوه لفترة أطول من أي ديناصور آخر على الأرض، لكن هذه الاكتشافات الحديثة تثبت أن هناك أدلة جديدة عن هذه الحيوانات لا تزال تنتظر الاكتشاف".وقد ظهرت الآثار المدفونة عندما شعر عامل المحجر، جاري جونسون، بـ"نتوءات غير عادية" أثناء كشطه للطين عن أرضية المحجر. وأفادت الجامعتان في بيان لهما أن أكثر من 100 باحث قاموا بالتنقيب في الموقع في حزيران الماضي، وعثروا على نحو 200 أثر قدم.