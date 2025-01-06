لن ترى شيئاً في السماء.. القمر الأسود يعود في 2025

ويُعد هذا القمر الأسود من النوع الذي يحدث عندما تشهد الأرض ثالث قمر جديد خلال فصل يحتوي على أربع أقمار جديدة، وهو ما يحدث مرة كل 33 شهرا تقريباً، بحسب ما أفادت به مصادر فلكية.والقمر الأسود هو الظاهرة المعاكسة لـ"القمر الأزرق"، الذي يحدث عندما يظهر قمران كاملان في شهر تقويمي واحد.وعلى الرغم من أن "القمر الأسود" يشير إلى وجود قمر جديد إضافي خلال موسم معين، إلا أنه، على عكس "القمر الأزرق" أو "السوبر مون"، لا يجذب الأنظار بنفس القدر. ففي هذه الظاهرة، يكون القمر الجديد في موقع قريب من الشمس مما يجعله غير مرئي من الأرض.وفي الواقع، يكون القمر في طوره "الجديد" داكناً تماماً، إذ يتزامن وجوده في نفس موقع الشمس بالسماء، مما يعني أن جانبه غير المضيء يواجه الأرض، ولهذا السبب، لا يمكن رؤية القمر الأسود، ولكن بعد بضعة أيام من الظاهرة، سيظهر نحيف في الأفق بعد غروب الشمس، مما يسمح لمحبي الفلك بمشاهدته.ظاهرة القمر الأسود ليست مرئية مثل "السوبر مون"، ولكنها تظل واحدة من الظواهر الفلكية المثيرة التي تتكرر بفترات متباعدة.