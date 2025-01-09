ماسك يثير جدلا بفيديو مفبرك لترامب (فيديو)

الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، تفاعلاً واسعاً بين نشطاء التواصل الاجتماعي بأعقاب مقطع فيديو مفبرك للرئيس الأميركي المنتخب، ترامب، يعزف على آلة الكمنجة الموسيقية خلال إدلاء الكندي، جاستن ترودو، بخطاب استقالته من منصبه.

وأثار الفيديو موجة من التفاعل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره، حيث حصد مقطع الفيديو "المفبرك" المنشور على حساب ماسك في منصة "إكس"، ما يقرب من 30 مليون مشاهدة بعد أقل من يومين فقط من مشاركته.