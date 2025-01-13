هل ترتبط قروح البرد بمرض الزهايمر؟

حدّدت دراسة جديدة وجود صلة محتملة بين مرض وفيروس الهربس البسيط 1 (HSV-1) والذي يعرف باسم قروح البرد.





ووفق "مديكال نيوز توداي"، أجريت الدراسة في جامعة بيتسبرغ، حيثُ ركّز الباحثون على تحديد الحالات الصحية والأمراض التي قد تزيد من خطر إصابة الشخص بالخرف، وخاصة أكثر أنواعه انتشارًا: .



وفي هذه الدراسة استخدم الدكتور أور شيمش وفريقه تقنيات نمذجة مختلفة للتحقيق في كيفية ارتباط من النوع 1 (فروق البرد) بمرض .



وقال شيمش: "في دراستنا، اكتشفنا بروتينات مرتبطة بفيروس الهربس البسيط من النوع 1 في عينات دماغ بشرية بعد الوفاة". ووجد البحث، أيضًا، أنّ بروتين تاو في الدماغ، والذي يُعتبر السمة المميزة لمرض الزهايمر، قد يلعب في البداية دورًا وقائيًا ضد الالتهابات الفيروسية، قبل المساهمة في تلف الدماغ في وقتٍ لاحق من الحياة.ووفق "مديكال نيوز توداي"، أجريت الدراسة في جامعة بيتسبرغ، حيثُ ركّز الباحثون على تحديد الحالات الصحية والأمراض التي قد تزيد من خطر إصابة الشخص بالخرف، وخاصة أكثر أنواعه انتشارًا: .وفي هذه الدراسة استخدم الدكتور أور شيمش وفريقه تقنيات نمذجة مختلفة للتحقيق في كيفية ارتباط من النوع 1 (فروق البرد) بمرض .وقال شيمش: "في دراستنا، اكتشفنا بروتينات مرتبطة بفيروس الهربس البسيط من النوع 1 في عينات دماغ بشرية بعد الوفاة".

استجابة مناعية



وأضاف "وجدنا أن البروتينات الفيروسية تزداد مع تفاقم مرض وتوجد في نفس المناطق الّتي يوجد بها تاو، ورأينا في تجارب سابقة أن عدوى من النوع 1 تزيد من كمية تاو".



ومن المثير للاهتمام، كما قال شيمش، أنّ "تاو المعدل" يبدو أنه يقلل من مستويات بروتينات الهربس ويقلل من عدد الخلايا العصبية التي تموت بعد الإصابة، كما لو أّن الخلايا العصبية لم تصَب على الإطلاق".



"وهذا قادنا إلى استكشاف مسار استجابة مناعية محدد في الدماغ، مسار cGAS-STING"، كما أوضح. "لقد وجدنا أن جزيئات هذا المسار موجودة حيث يوجد من النوع 1 وتاو المعدل في مرض الزهايمر".



"وتُشير هذه النتائج إلى أن تاو قد يكون جزءًا من الاستجابة المناعية للدماغ في مرض الزهايمر، وأنّ التدخلات العلاجية قد تهدف إلى مساعدته، وليس بالضرورة منعه".



ويعتقد شيمش أنّ هذه النتائج قد تؤدي يومًا ما إلى خيارات علاجية جديدة لمرض .