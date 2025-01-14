تعرف على النموذج الأنحف لـ iPhone 17 Air

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أكد الخبير التقني مارك جورمان، المعروف بتوقعاته الدقيقة بشأن شركة أبل، أن هاتف " 17 Air" سيطرح في أيلول 2025 بسمك 5.5 ملم فقط.

ولن يكون هذا النموذج الجديد الأنحف فحسب، بل قد يكون أيضًا بمثابة مقدمة لهاتف آيفون القابل للطي الذي طال انتظاره.

وبحسب جورمان، فإن هاتف "iPhone 17 Air" سيضم بعض التقنيات التي تعمل شركة أبل على تطويرها لهذا الجهاز المستقبلي الذي لا يزال غير واضح المعالم.

ومن المتوقع أن يحتوي على كاميرا خلفية واحدة وربما بطارية .

ويُقال إن الهاتف المحمول لن يحتوي على فتحة لبطاقات "SIM" المادية، وسيعتمد فقط على تقنية "eSIM". بالإضافة إلى مكبر صوت واحد فقط في سماعة الأذن.

كما من المتوقع أن يأتي مزودًا بشريحة "A19" وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت وشاشة بحجم 6.6 بوصة تقريبًا. وسيدعم أيضاً ميزات الجديدة التي تستعد أبل لطرحها في نظام التشغيل iOS 19.

وفيما يتعلق بالسعر، تشير الشائعات إلى أن سعر "iPhone 17 Air" قد يبلغ نحو 1299 دولارًا، مما يجعله أغلى طراز في مجموعة "iPhone 17".



