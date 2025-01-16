تسبب السرطان.. حظر استخدام هذه المادة في الطعام

أعلنت الأمريكية (FDA) عن حظر استخدام الصبغة الصناعية "الحمراء رقم 3" (Erythrosine) في الأطعمة، المشروبات، والأدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم. يأتي هذا القرار بعد أن ربطت دراسا