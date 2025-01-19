نيوز – منوعات

حذف تطبيق تيك توك من جوجل بلاي وآبل ستور أزمة كبيرة، بعدما أزالت شركتا آبل وجوجل تطبيق الفيديوهات الشهير من متاجر التطبيقات الخاصة بهما، امتثالا لقانون يلزم شركة بايت دانس بالتخلي عن تطبيق التواصل الاجتماعي أو مواجهة حظر فعال في .

ويعني حذف تطبيق تيك توك من جوجل بلاي وآبل ستور، أن الأشخاص في الأمريكية لم يعد بإمكانهم تنزيل تطبيق الفيديو القصير الشهير على أجهزتهم، بحسب موقع «cnbc» الأمريكي.

ويأتي قرار إلغاء التطبيق في بعد أن قررت العليا بالبلاد، يوم الجمعة بالإجماع تأييد قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصوم أجانب.

وبعد تطبيق قرار حذف تيك توك رسميًا في الأمريكية، تظهر رسالة مسجلة لمستخدميه بالبلاد عند محاولات الدخول عليه، ويأتي نصها: "هذا التطبيق غير متاح حاليًا في بلدك أو منطقتك"، فيما جاء في رسالة على الصفحة التي استضافتها TikTok سابقًا على متجر Google Play رسالة نصها: "نأسف، لم يجري العثور على عنوان URL المطلوب على هذا الخادم".