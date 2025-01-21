ما علاقة آلام الظهر بالاكتئاب؟

تُعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تشير إلى أن قد يكون سببًا مباشرًا لهذه الآلام، وليس فقط نتيجة لإصابات جسدية.واعتمدت على تحليل بيانات من 11 دراسة شملت أكثر من 23,000 شخص.أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض يواجهون احتمالية أعلى للإصابة بآلام أسفل الظهر، كما تزداد هذه النسبة مع شدة .صرّح الباحث فيريرا من جامعة أن قد يكون مسؤولًا بشكل جزئي عن 61,200 حالة من آلام أسفل الظهر في .وأوضح أن هذه الحالات تكون أكثر تعقيدًا من حيث العلاج، حيث تتطلب وقتًا أطول للتعافي مقارنة بالمرضى الذين يعانون فقط من الام الظهر كما أشار إلى أن التكلفة العلاجية لهذه الحالات مرتفعة.تشير الدراسة إلى أهمية تقديم علاج متزامن لكل من وآلام الظهر، حيث أن الفصل بينهما قد يقلل من فعالية العلاج.وأشارت التقديرات إلى أن 48% من مرضى آلام الظهر يعانون من أعراض الاكتئاب، مما يجعل العلاج الشامل ضرورة ملحة.رغم أن الدراسة لم تقدم تفسيرًا نهائيًا للعلاقة بين وآلام الظهر، إلا أنها أشارت إلى العوامل التالية:: قد يؤدي إلى قلة الحركة، مما يساهم في زيادة خطر الإصابة بآلام الظهر.تدهور جودة النوم بسبب يفاقم الألم.: يمكن أن تكون هناك روابط بين المواد الكيميائية في الدماغ التي تؤثر على المزاج والإحساس بالألم.اقترح الباحثون وجود دور للعوامل الوراثية المشتركة بين وآلام الظهر. حيث أظهرت دراسات أجريت على التوائم أن بعض الأفراد قد يكونون مهيئين وراثيًا للإصابة بالحالتين معًا.تشير التقديرات إلى أن 4 ملايين أسترالي يعانون من آلام أسفل الظهر، خاصة في الفئة العمرية بين 40 و50 عامًا. ويُعد هذا الرقم مؤشرًا على أهمية البحث عن حلول شاملة لهذه المشكلة الصحية.تفتح الدراسة باب التساؤل حول فعالية تقنيات مثل التدليك في تخفيف أعراض وآلام الظهر معًا.يبدو أن الجمع بين العلاج النفسي والعلاج الجسدي قد يوفر حلاً مبتكرًا يعزز من فعالية التعافي ويساعد في تحسين نوعية حياة المرضى.