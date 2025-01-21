بعد ان خفف حكمه بايدن.. من هو ليونارد بلتيير؟

وكان بلتيير رفض الإفراج المشروط مؤخرًا في تموز ولم يكن مؤهلاً للحصول على الإفراج المشروط مرة أخرى حتى عام 2026. وكان يقضي مدى الحياة بسبب مقتل العملاء خلال مواجهة في محمية باين ريدج الهندية في داكوتا الجنوبية. وقال بايدن في بيان إنه سينتقل إلى الحجر المنزلي.وكان بلتيير عضوًا مسجلاً في Turtle Mountain Band في تشيبيوا في داكوتا الشمالية، وكان نشطًا في حركة الهنود الأمريكيين، التي بدأت في الستينيات كمنظمة محلية في مينيابوليس تعاملت مع قضايا وحشية الشرطة والتمييز ضد الأمريكيين الأصليين. وسرعان ما أصبحت قوة وطنية.احتلت الحركة عناوين في عام 1973 عندما استولت على قرية Wounded Knee في محمية Pine Ridge، مما أدى إلى مواجهة استمرت 71 يومًا مع العملاء الفيدراليين. ظلت التوترات بين الحركة والحكومة مرتفعة لسنوات.في 26 حزيران 1975، جاء العملاء إلى باين ريدج لتنفيذ أوامر الاعتقال وسط معارك حول حقوق المعاهدات الأصلية وتقرير المصير.قال التحقيقات الفيدرالي إنه بعد إصابتهما في تبادل لإطلاق النار، أصيب العميلان جاك كولر ورونالد ويليامز برصاصة في الرأس من مسافة قريبة. كما قُتل في تبادل إطلاق النار عضو الحركة الهندية الأمريكية جوزيف ستونتز.تمت تبرئة عضوين آخرين في الحركة، روبرت روبيدو ودينو بتلر، من قتل كولر وويليامز.بعد فراره إلى كندا وتسليمه إلى الولايات المتحدة، أدين بلتيير بتهمتي قتل من الدرجة الأولى وحُكم عليه في عام 1977 بالسجن مدى الحياة، على الرغم من ادعاءات الدفاع بأن الأدلة ضده قد تم تزويرها.