فائدة أخرى لمشاهدة أفلام الرعب.. ما علاقة السعرات الحرارية ؟

تقدّم هذه الدراسة منظورًا جديدًا لمشاهدة أفلام الرعب، حيث يمكن أن تتحول تجربة الترفيه إلى وسيلة غير تقليدية لتعزيز النشاط البدني، فإذا كنت من محبي أفلام الرعب، فقد تكون هذه دافعًا إضافيًا لاختيار فيلمك المفضل والاستمتاع بالمشاهدة مع الاستفادة من تأثيرها الصحي غير المتوقع.ووفقًا للنتائج، فإن متابعة فيلم رعب لمدة 90 دقيقة قد تساعد في حرق ما يصل إلى 113 سعرة حرارية، أي ما يعادل المشي لمدة نصف ساعة.و حلّلت الدراسة عشرة أفلام رعب شهيرة، وكانت أكثرها تأثيرًا على حرق السعرات الحرارية فيلم "The Shining" للمخرج ستانلي كوبريك، حيث المشاهدين على حرق 184 سعرة حرارية، يليه فيلم "Jaws" بمعدل 161 سعرة حرارية، ثم فيلم "The Exorcist" الذي أدى إلى حرق 158 سعرة حرارية.وبحسب ريتشارد ماكينزي، المحاضر المتخصص في علم الأيض الخلوي والفسيولوجيا بجامعة وستمنستر، فإن الأفلام التي تحتوي على لحظات "قفز مفاجئة" (Jump Scares) هي الأكثر فعالية في زيادة معدل حرق السعرات الحرارية.وأوضح أن هذه المشاهد تؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب، مما يسرّع تدفق الدم ويحفّز إفراز هرمون الأدرينالين. هذا الهرمون، الذي يُفرز عادة في لحظات التوتر والخوف، يزيد معدل الأيض الأساسي، ما يساعد الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية، كما أنه يُعرف بتقليل الشهية بشكل مؤقت.