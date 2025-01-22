اختفاءٌ غامض: هل تكون الرسالة النصية مفتاحًا لحلّ لغز الشقيقتين هوزتي؟

وبحسب ما نشره موقع "People"، فقد وصلت إلى صاحبة المنزل الذي يقيم فيه الشقيقتان، رسالة نصية "مخيفة" من هاتف هنريتا في نفس لحظة اختفائهما، جاء فيها: "لن نعود مجددًا".

بدورها، أصدرت شرطة اسكتلندا نداءً محدثًا بينما تواصل البحث عن الشقيقتين التوأمتين إليزا وهنريتا هوزتي - اللتين شوهدتا آخر مرة في لقطات كاميرا في ماركت عند فيكتوريا بالقرب من نهر دي في أبردين حوالي الساعة 2:12 صباحًا. وذكر الضباط أن لقطات المراقبة أكدت أنّ الأختين "قامتا بزيارة نفس الجسر"، قبلها بيوم واحد في 6 يناير (كانون الثاني) عند الساعة 2:50 مساءً، حيث كانتا ترتديان حقيبتي ظهر.

وقال ضباط الشرطة إنّ "كاميرات المراقبة أظهرت أنّ إليزا وهنريتا أمضيتا خمس دقائق على الرصيف وجسر فيكتوريا لكنّهما لم تتفاعلا مع أي شخص آخر".

وتركز الشرطة عمليات البحث على النهر، بينما "لا يوجد ما يشير إلى أنّ إليزا أو هنريتا غادرتا المنطقة المجاورة مباشرة" بعد رؤيتهما في السابع من يناير.

وقال المشرف المحلي ديفيد هاويسون عن عملية البحث: "لقد أجرينا بحثًا مكثفًا على لقطات المراقبة العامة والخاصة بينما كنا نحاول تحديد تحركات الأختين"، وفقًا لبيان.

وما زالت التحقيقات المكثفة جارية، في ظلّ عدم وجود أي أمور مريبة أو أدلة حول وقوع جريمة.