"شباط المعجزة".. ما حقيقة عدم تكراره كل 823 عاما؟

وزعم بعض نشطاء التواصل الاجتماعى أن "هذه الظاهرة ‏تحدث مرة كل 823 سنة، وهو ما يُسمى بـ "شباط المعجزة".وبمراجعة يمكننا ان نكتشف أنها معلومة غير صحيحة فما يحدث في شباط 2025 الذى يضم 28 يومًا بـ4 أيام لكل يوم من أيام الأسبوع، ليس معجزة، بل هو أمر طبيعي تمامًا في السنوات غير الكبيسة، ويتكرر بشكل منتظم في شباط 2026، وكذلك شباط 2027 أيضا.يرتبط شهر شباط بالسنة الكبيسة، وهي السنة التي تكون عدد أيامها 366 يوماً، على خلاف السنوات العادية التي تكون أيامها 365 يوماً فقط، حيث تشهد السنة الكبيسة وجود يوم 29 شباط، بينما ينتهي شهر شباط في السنة العادية عند يوم 28.