أنحف هواتف أبل.. كل ما نعرفه "حتى الآن" عن iPhone 17 Air

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يعتبر هاتف Air القادم أكثر من مجرد عملية تجميل أو طراز أساسي بأسعار معقولة، وليس هاتفا احترافيا مليئا بالميزات، بل هو استراتيجية مختلفة تمامًا تهدف إلى إرضاء الأشخاص الذين هم على استعداد للتضحية ببعض الوظائف من أجل تصميم أكثر أناقة ونحافة.

وتشير الشائعات الحالية إلى أن الهاتف سيظهر لأول مرة كجزء من تشكيلة آيفون 17 هذا الخريف، مما يمنحه اسم 17 Air.

وفيما يلي جميع الشائعات المتوفرة حول الهاتف القادم حتى الآن:

رقيق للغاية

من المتوقع أن يأتي هاتف Air بسمك 5.5 مم، مما يجعله أكثر سمكًا قليلاً من iPad Pro M4 مقاس 5.1 مم والذي ظهر لأول مرة في أيار الماضي، وسيكون أحد أنحف منتجات أبل على الإطلاق، حتى أنحف من 6، الذي يحمل حاليًا الرقم القياسي لأنحف آيفون بسماكة 6.9 مم.

مشاكل البطارية

يقال إن أبل تعمل على طرق جديدة لإنتاج بطارية كافية لتلبية هدف الهاتف فائق النحافة. فالشركة تحاول ابتكار نوع جديد أكثر كثافة من البطاريات يستخدم أنابيب الكربون النانوية ومزيجًا من المواد مثل النيكل والكوبالت والمنجنيز والألمنيوم للأجهزة المستقبلية.

شاشة 6.6 بوصة

تشير جميع العلامات حتى الآن إلى أن شاشة OLED الخاصة بسلسلة 17 تستخدم نفس التقنية الموجودة في طرز Pro الحالية. قد يعني هذا معدلات تحديث أعلى واستهلاكًا أقل للطاقة، حيث يتيح للشاشات رفع معدلات تحديثها إلى 120 هرتز ثم تنخفض إلى 1 هرتز. هذا جزء من سبب عمل ميزة الشاشة الدائمة من أبل دون تكلفة بطارية كبيرة.

أما بالنسبة لحجم الشاشة، فإن الشائعات تتفق عمومًا على أنها ستبلغ حوالي 6.6 بوصة. وهذا أصغر قليلاً من شاشة 16 Plus مقاس 6.7 بوصة.

رقائق داخلية ذكية

من المتوقع أن تزود أبل 17 Air برقائق "واي فاي" و"بلوتوث" و"مودم خلوي" من إنتاجها. ومن المحتمل أن تضع أبل شريحة A19 عادية في 17 Air، مع الاحتفاظ بشريحة A19 Pro لهواتف Pro الخاصة بها.

ويمكن أن يحتوي الهاتف أيضًا على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ودعم ميزات Apple Intelligence.

كاميرا واحدة

كانت الشائعات ثابتة بأن 17 Air سيحتوي على كاميرا واحدة فقط في الخلف بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل.