تحذير الى الراغبين.. حالات تمنع إجراء عمليات تجميل الأنف

ويقول طبيب وأخصائي جراحة التجميل تيغران: ان "عمليات جراحة الأنف التجميلية يجب أن تجرى عندما يكون الشخص بصحة جيدة، ويجب إجراء تحاليل وفحوصات دقيقة قبل القيام بهذه العمليات، فإجراء العملية بوجود بعض الأمراض قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة".وأضاف: "عملية تجميل الأنف ممنوعة في أمراض القلب والأوعية الدموية الشديدة، مثل الذبحة الصدرية غير المستقرة، وارتفاع ضغط الدم الشرياني الشديد، أو بعد الإصابة بنوبة قلبية أو فشل القلب، يمنع أيضا إجراء هذا النوع من العمليات في حالة كان الشخص يعاني من الأورام السرطانية أو السكري أو اضطرابات تخثر الدم، كما يمنع إجراء هذه العمليات في حال كان الشخص مصابا بأمراض تنفسية حادة أو التهابات شديدة ناجمة عن عدوى فيروسية".وهناك بعض الحالات التي يمنع فيها إجراء عمليات تجميل الأنف أيضا تبعا للطبيب، مثل الحمل والرضاعة الطبيعية، ففي هذه الحالات يعاني جسم المرأة من تغيرات هرمونية قد تؤثر على التئام الأنسجة بعد إجراء العملية، وقد يتسبب هذا الأمر بمضاعفات خطيرة.ويشير العديد من الأطباء إلى أهمية اتباع بعض الإجراءات المهمة قبل أن يقوم الطبيب بإجراء عملية تجميل الأنف، ومنها مراجعة التاريخ الطبي للشخص بشكل دقيق، وإجراء صور إشعاعية دقيقة لمنطقة الأنف ومن زوايا مختلفة، والتأكد من أن الشخص لا يعاني من أمراض مزمنة، وإجراء تحاليل للتأكد من أن الشخص لا يعاني من السكري أو أمراض تخثر الدم وأمراض التهاب الكبد الفيروسية.