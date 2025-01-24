"ميتا" تخطط وتتحرك لجذب مستخدمي تيك توك إلى فيسبوك وإنستغرام

نيوز – منوعات

أجرت شركة "ميتا" سلسلة من التعديلات وطرحت ميزات جديدة، ونشرت إعلانات تؤكد أن Reels هو منافس رئيسي لتيك توك.

وفي الأيام والأسابيع التي سبقت الحظر المقرر، وبينما كان ملايين المستخدمين يتدافعون للعثور على بديل مناسب لتيك توك، أجرت "ميتا" تلك التعديلات.

تغييرات إنستغرام

وقلص إنستغرام مبادرات التسوق داخل التطبيق في السنوات الأخيرة، ولكن مع اقتراب حظر تيك توك، عرضت ميتا ميزة جديدة يبدو أنها مقتبسة مباشرة من TikTok Shop.

وفي مقطع فيديو ترويجي، أوضح اثنان من منشئي التسوق الذين يعملون لدى ميتا كيف يمكن للمؤثرين الآن عرض المنتجات التي يسوقونها بشكل أكثر بروزًا في Reels تمامًا كما يعمل على TikTok Shop.

وقامت ميتا أيضا بتشغيل عشرات مقاطع الفيديو الدعائية حول وReels في كانون الثاني الجاري، وتمت مشاهدتها بشكل جماعي من قبل ملايين المستخدمين.

كما أعلنت ميتا عن مجموعة من ميزات Reels الجديدة الأسبوع الماضي والتي تجعل التطبيق أقرب إلى تيك توك، وإحداها هي علامة تبويب جديدة تتيح للأشخاص رؤية Reels التي يحبونها وأن يعلق عليها المشتركون، بالإضافة إلى "شريط الرد" للتفاعل مع هذا النشاط.

كما يمكن لمستخدمي إنستغرام الآن تحميل Reels لمدة تصل إلى 3 دقائق، بعدما كان 90 ثانية، بينما يسمح تيك توك بمقاطع تصل إلى 60 دقيقة.

ومع ذلك، ربما كان التغيير الأكثر وضوحًا الذي أجراه إنستغرام هو التبديل المفاجئ لشكل الصور ومقاطع الفيديو على ملف تعريف كل مستخدم من المربع إلى المستطيل.

تغييرات

وعلى فيسبوك، أبلغ عدد من الأشخاص عن رؤية عرض ترويجي مختلف يشجع الأشخاص على ربط حسابات تيك توك الخاصة بهم بصفحاتهم على .

ويبدو أن المطالبة مرتبطة بميزة أطلقتها ميتا الشهر الماضي وتسمح للمستخدمين بعرض حساباتهم على يوتيوب وتيك توك وإنستغرام مع عدد المتابعين على .

ومع ذلك، فإن اللافتة التي أبلغ الناس عن رؤيتها في الأيام الأخيرة ذكرت تيك توك بالاسم فقط.

وتسهل الميزة على متابعي المبدعين على منصات أخرى العثور عليهم ومتابعتهم على .

ولا بد من الإشارة إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت استراتيجية ميتا ستكون كافية لإقناع مستخدمي تيك توك المخلصين بالانضمام إلى منصاتها أو قضاء المزيد من الوقت عليها. والوقت وحده كفيل بتأكيد أو نفي ذلك.